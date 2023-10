Funcionarios públicos muy tarde abrieron los ojos, dice Carmona en referencia a Alba Luz Ramos

El director de la Comisión Permanente para los Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, considera que tarde o temprano los altos niveles de corrupción alcanzarían a la militante sandinista, magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, hasta provocar su salida.

En esta breve entrevista, el defensor de los derechos humanos percibe que la misma presión y el trato despótico que ejercen Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los empleados públicos, terminarán causando una implosión a lo interno de la estructura de la dictadura sandinista.

Lucía Pineda: ¿Por qué cree usted que sacaron a la magistrada Alba Luz Ramos del Poder Judicial?.

MC: Bueno a todas luces se indica que esta señora parece que cayó en desgracia, que ya le perdieron la confianza a esta a esta militante. Es lamentable porque nosotros seguimos insistiendo que en Nicaragua no hay un verdadero estado de derecho y lo ocurre con esta magistrada es un estado de hecho.

No sabemos a lo interno qué pudo haber pasado, pero algún problema hubo que solo la llaman y le dicen ya no va a seguir trabajando, es decir se perdieron los mecanismos formales, pues quien la nombró a ella fue la Asamblea Nacional debió haber sido esta entidad que debió llamarla en función de su mala práctica como funcionaria, no como política porque al final estaba allí representando a los intereses de la Constitución política y no a un partido político, pero esta institucionalidad se perdió desde el pacto de Ortega con Alemán en el 2001.

LEER MÁS: Desalojan de su oficina a magistrada Yadira Centeno, círculo de Ramos presos en El Chipote

¿Será que esta destitución obedece a un asunto político o de corrupción?.

Es triste porque quien pierde es el pueblo que desea tener funcionarios que respeten la Constitución y se deban a ella, que impartan ley sin distingo de colores políticos, credo o religión, pero lo que hemos visto en los últimos años es un colapso total a la institucionalidad y son los resultados que hoy vemos, con una simple llamada, te digo, vení, te destituyo y se acabó, eso no debería pasar en un país donde hay respeto a la democracia y los DDHH.

La corrupción sin duda era parte fundamental para que tarde o temprano la salpicara también a ella y provocara su salida.

¿Cree que estas son señales de una posible implosión en la estructura de la dictadura?.

Creo que los funcionarios públicos muy tarde han abierto los ojos, descubrir hasta ahora que ellos están gobernados y recibiendo o instrucciones de una pareja dictatorial que no le importa la vida, no le importa absolutamente nada y definitivamente creemos que habrá muchos más, porque al final, la gente tampoco es tonta y está viendo ese comportamiento tan despótico que hay contra los mismos funcionarios.

Nosotros recibimos llamadas de algunos trabajadores y funcionarios y nos señalan que ya no aguantan esa presión porque ya no pueden ni escribir nada por teléfono porque los están vigilando, les revisan los teléfonos, hay una situación de mucho estrés y quizás su misma estructura va a explotar porque ya no aguantan tanta presión.

SIGA LEYENDO: Desconfianza y paranoia de Ortega y Murillo terminaron con Ramos y directores que manejan información sensible en CSJ

La dictadura ve a todos los trabajadores del estado y a todas sus fichas como enemigos, a tal punto que no le permiten la salida del país a sus mismos funcionarios. Es una situación que tarde o temprano la dictadura va a empezar a resquebrajase y ojalá que sea pronto porque ya no aguantamos más dictadura como la que tenemos en nuestro país.

¿Cree que le perdieron la confianza a la magistrada Ramos?.

Si, seguramente, le perdieron la confianza porque quien sabe qué comentario hizo en algún circulo privado que, lamentablemente hay muchos serviles a la dictadura y entonces llegó algún comentario que quizás no es del agrado de la pareja presidencial y decidieron llamarla y retirarla de su cargo.

Además, sabemos que la misma seguridad del estado opera en las mismas instituciones, allí todos se miran con recelo, desconfían uno del otro, pero en algún círculo cerrado talvez la magistrada hizo algún comentario, quizás al calor de algunos tragos o alguna emoción, y eso que dijo afectó a la dictadura.

¿Cree que esta destitución es política o meramente se trate de un tema de corrupción?.

¿Se acuerdan de aquellos 600 mil dólares de un magistrado que jamás aparecieron? La corrupción allí siempre ha existido, sabemos que esa Corte Suprema daba asco porque se negociaban los casos y si no llevabas buen dinero, ahí no pasaba absolutamente nada, allí era el mejor apostador quien resolvía los casos.

No solo es la corrupción, aquí insistimos que todos esos cargos de magistrados, jueces, todos son políticos, son pocas o raras las personas que todavía tengan un poco de independencia, pero a estas alturas es muy difícil que hayan cargos que respeten la Constitución política de Nicaragua.

Muy pronto 8 nuevos magistrados serán electos por la Asamblea Nacional, ¿Cómo podría quedar las CSJ tras estos cismas?.



Acuérdense que la dictadura ha venido controlando todo, ese pacto con el PLC ya caducó, recordemos que las alcaldías antes se las repartían con los liberales, pero ahora las controlan todas, lo más seguro es que el 100% de los magistrados de la Corte será también controlada por el Frente sandinista, todas serán fichas de ellos, y no habrá ningún cambio sustantivo para el beneficio de los nicaragüenses.

¿Cómo ve la candidatura de Juana Méndez o Marvin Aguilar como presidentes de la CSJ?.

Ellos por su actuar han dejado mucho que desear, lo ideal sería nombrar personas idóneas en esos cargos, que no tuvieran vínculos partidarios y que su compromiso fuera con la Constitución, con la justicia y con el pueblo, eso sería lo ideal para ir empezando a ver un cambio positivo, pero sabemos que esas son cartitas que le vamos a pedir al Niño Dios porque al final eso nunca va a suceder.

Mientras tengan esa mentalidad de querer controlarlo todo y querer ser los dueños absolutos, no solo tener control de las instituciones, sino del país, entonces será difícil que nombren personas idóneas, que participen en concurso, tal a como lo dice la ley de carrera judicial, pero aquí el concurso es quien tenga más labia para ellos, y a esos son a quienes van a nombrar.