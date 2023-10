“Estamos ante un golpe de Estado”, señala Morazán tras toma de Rosario Murillo del Poder Judicial en Nicaragua

El desalojo de sus oficinas de dos magistradas de la Corte Suprema de Justicia, la receta de cárcel a decenas de funcionarios judiciales, la cacería y las supuestas investigaciones desatada por la dictadura en el poder judicial, son un claro golpe de estado de Daniel Ortega y Rosario Murillo a este poder estatal, asegura Yader Morazán.

En el programa 100% SUPERCHAT, Morazán, analiza el entramado de la lucha de poder a lo interno del poder judicial, donde la sancionada vice presidenta Rosario Murillo, es la figura que sale más beneficiada.

Lucia Pineda: ¿Se esperaba que llegara a este extremo la lucha de poder en el poder judicial?.

YM: Esto no se lo esperaba nadie, ni siquiera personas que habían sido súper serviles, y que habían llegado a elaborar listas para dirigir despidos, traslados forzosos, incluso levantamiento de listas de personas que anduvieron en marchas para despedirlas, o listas de a quienes se le ha negado la salida del país.

LEER MÁS: Desalojan de su oficina a magistrada Yadira Centeno, círculo de Ramos presos en El Chipote

Estamos hablando de servilismo y de personas que habían sido vacas sagradas, que han acompañado al Frente Sandinista desde la guerrilla, lo apoyaron en los 80 y en los 90, el mensaje es: Aquí no se salva nadie solo los que llevan el apellido Ortega Murillo.

¿Por qué esta decisión de hacerla pareja en todos los niveles esta limpieza?.

No es que sea parejo, más bien de la ramificación central hay muchas raíces y estas son una estructura a la que quieren desarticular, para poner las fuerzas más oscuras de la represión, que son allegados a Rosario Murillo.

Es una limpieza que va bajando los niveles, y que podría tener escalada incluso hasta en los departamentos, pues el poder judicial a nivel central era la cabeza de todo el poder judicial a nivel nacional y esto está afectando a todas las oficinas administrativas que de alguna manera participaron en actos de corrupción o represión para castigar a opositores dentro del poder judicial y hasta planificaron actividades paramilitares en 2018.

¿Estamos ante un golpe de estado?.

Es un hecho que la remoción de dos magistradas de sus cargos y la eliminación de sus estructuras de poder, lo que constituye es lo que ese conoce en derecho como golpe de estado, porque ha habido una intervención por parte de un poder del estado hacia otro, donde ha tomado total control a través de la fuerza, de manera repentina e ilegal.

El régimen decide removerlas de manera violenta, donde la propia sede central del poder judicial está tomada por oficiales de la policía, portando armas de guerra, incluso en algunas dependencias la policía está hasta en la puerta de los baños.

¿Qué es lo que investiga la policía?.

No sé con precisión, pero te puedo decir que llama la atención que han centrado sus fuerzas en aquellas áreas que son destinadas a brindar servicios informáticos, de redes, telefonía, IP, desarrollo web y soporte técnico a nivel nacional, o sea todo lo que regula la ley de ciber delitos, siendo el director a nivel nacional Martín García.

SIGA LEYENDO: Despidos e interrogatorios masivos en el poder judicial en Nicaragua

Debajo de García están todas las dependencias como la división de sistemas jurisdiccionales administrativas, la división de sistemas registrales, la división de soportes técnicos, la división de redes y comunicaciones, e incluso todas las dependencias o sedes que estaban bajo una persona que controlaba miles de oficinas dentro del poder judicial, que es el ingeniero Héctor Ibarra.

Este Ibarra era el encargado de controlar la configuración, estructura, y procesos de trabajo, asignación de roles, competencias operativas y administrativas para tramitación de causas, es decir todas las oficinas en las que la población ha recibido algún tipo de servicio eran controladas por este ingeniero.

Héctor Ibarra es el impulsor de los procesos de modernización del poder judicial y ha creado todas estas oficinas como la de recepción y distribución de causas y escritos, las oficinas de gestión de audiencias, las oficinas de control del procesado, es decir todas las dependencias que apoyan la actividad que realizan jueces y magistrados a nivel nacional, es decir que hay una afectación a nivel nacional, y se cree que esto seguirá escalando.

¿Este golpe está relacionado a temas de conspiración o traición?.

Yo no lo llamaría así, porque digamos que el hecho de la traición va más allá de los señalamientos o de las actuaciones de estas personas… yo le llamaría más bien que quienes no están alineados con las fuerzas más oscuras de la represión, son las personas a las que han perseguido.

Están desarticulando básicamente toda la estructura administrativa que tenía la magistrada Alba Luz Ramos, de su secretario general administrativo y de ahí todas las ramificaciones, con el fin de poner en su lugar una estructura obviamente un poco más alineada a las decisiones de Rosario Murillo digamos, básicamente es Murillo tomándose el Poder Judicial.

En este órgano de poder Murillo ha tenido poca incidencia porque quien lo ha controlado directamente ha sido Daniel Ortega a través de sus emisarios, que hasta antes del 2018 era por ejemplo Bayardo Arce, quien nunca se llevó bien con Murillo.

Luego apareció Néstor Moncada Lau, quien sustituyó a Bayardo Arce, y que vino a radicalizar más la situación.

¿Quiénes van a sustituir a las magistradas salientes?.

No sé, todavía no se sabe quién va a sustituir cada uno de los cargos. Ya se mencionan algunos nombres, pero todavía la estructura no está conformada sin embargo, por ejemplo despidieron al ex teniente coronel Sergio Lazo quien dirigía la Unidad de Victorias Electorales, manejaba a mucho personal, y también dirigió la renuncia de muchas personas, hizo mucho espionaje en contra de opositores a quienes denunciaba por solo dar like a alguna publicación y también era quien mandaba listas a Migración y Extranjería para que no dejaran salir del país a muchas personas, es decir alguien totalmente comprometido con acciones de represión por parte de ese poder del Estado, pero aun así, ni siquiera él se salvó.

¿Qué viene ahora, qué pasará con los que están presos, los van a acusar?.

No sabemos si van a acusar a muchas personas, sabemos que el régimen es capaz de todo, lo que sí sabemos es que van a instaurar una estructura para socar un poquito más la soga que ya los trabajadores del Poder Judicial venían teniendo.

Esto es un claro, ejemplo que dentro del Poder Judicial no todo el mundo está completamente alineado, si bien es cierto, hay un control absoluto por parte de El Carmen ese control no goza de la cooperación absoluta por parte de todos los trabajadores del Estado.

Hay personas que aún no van a algunas actividades político-partidarias, personas que por la naturaleza de su cargo no ejercen funciones de corrupción o represión.

Desde el pasado fin de semana la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua, fue intervenida por la policía en Nicaragua y se contabilizan casi 100 trabajadores despedidos y una decena de presos en El Chipote, incluida la hija de la magistrada Yadira Centeno.