Samcam: “Se preparan para sucesión de Daniel Ortega”, explica barrida en instituciones

El mayor en retiro Roberto Samcam, analista político exiliado, considera que las remociones, interrogatorios, despidos y detenciones en el Poder Judicial, es una “barrida” o “limpieza” institucional para una eventual sucesión.

“Se puede percibir que tanto Rosario como Daniel están despejando el camino para la sucesión. No quieren ningún tipo de problema. Están haciendo limpieza un barrida en instituciones claves, eliminando a todo aquel que es sospechoso de filtración de información identificando la gente que tiene actitud gallo-gallina y que no está comprometida cien por ciento con el régimen. Están sacando a todos los que dudaron en algún momento”, es la lectura de Samcam, ante el desalojo de sus oficinas de las magistradas Alba Luz Ramos, Yadira Centeno y masivos despidos en la Corte Suprema de Justicia.

Samcam, considera que todos los movimientos estarían dirigidos a preparar el camino de la sucesión y que no haya inconformidades en las estructuras institucionales para el 2026.

“Es el período en el cual Rosario y Daniel, en ese orden, están cobrando a la gente que tuvo dudas en el 2018. Que no haya ningún problema o inconformidad con la sucesión, sea Rosario o el hijo de ellos, Laureano, pero sí se están preparando para el 2026, esté Daniel vivo o no. Entonces están trabajando con tiempo para que no ocurra lo que a Chávez en Venezuela, que al final fueron los cubanos quienes determinaron que Maduro asumiera el mando y no Diosdado Cabello”, recordó Samcam.

El analista considera que aunque hay otras instituciones claves como el ejército y la policía, los procedimientos de control para cada una de ellas son diferentes.

“En el ejército es más complicado porque hay una ley, aunque a ellos no les importa las leyes, pero no van a querer meterse. Avilés es un cobarde y tendrían que convencer a todo el Estado Mayor General y es más complicado por el nivel de independencia”, comentó el analista y agregó que el ejército ya es una institución sometida por intereses económicos.

“Creo que los van a mantener sometidos económicamente, con toda la plata que les sueltan y estos van a seguir aprovechando la condición de su aporte que es fundamental al régimen para continuar con el status quo. Tienen que fortalecerse económicamente y en algún momento van a ser pieza fundamental en la parte económica como en el caso del oro, (en ese negocio) ya está metido el ejército”, explicó Samcam.

Con respecto a la policía, el analista considera que es una institución más factible de manipular .

“Rosario ya lo está haciendo, metiendo mujeres, gente joven, sacando a los viejos, haciendo una barrida. En el ejército es más complicado, tenés que conocer a la gente, ver grados militares y ascensos y valorar el nivel de compromiso que tienen. Por eso como dice el dicho es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer”, opinó el experto.

Los discursos también estarían dirigidos a preparar al país para una posible sucesión de Rosario Murillo, quien ya es llamada vice secretaria del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Laureano Ortega Murillo, llamó a Murillo como "ViceSecretaria" General del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en una comparecencia en el canal 4.

En ese programa, Laureano presentó a Rosario Murillo como “copresidenta, la compañera Rosario, Vice Secretaria del partido”, este último cargo no se atribuía a nadie después de la muerte de Tomás Borge.