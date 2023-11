Exmilitares, expolicías y hasta diputados estarán en nueva camada de magistrados de la CSJ en Nicaragua

En la lista de los futuros 16 magistrados que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), harán su debut exmilitares, expolicías, quienes junto a los ratificados y hasta diputados que siempre han soñado con magistraturas, formarán parte de esta nueva “Corte militar”, al servicio de Daniel Ortega en el Poder Judicial de Nicaragua, revelaron fuentes a 100% Noticias.

“Es de preocupación saber que van a sustituir estas magistraturas, personas que fueron miembros de la policía y el ejército, obviamente si antes teníamos en los diferentes juzgados y en la misma Corte a la policía, ahora será una Corte Militar prácticamente porque vas a tener militares dentro y sabrá Dios qué podrá ocurrir en cada juicio, eso es preocupante”, indica la abogada Yonarqui Martínez.

Diversas fuentes confirmaron a 100% Noticias los nombres de algunos abogados y jueces que podrían ser ascendidos a magistrados de la CSJ, así como los que podrían ser ratificados.

Por el momento se conoce que están seguros en sus puestos los magistrados Marvin Aguilar, quien actualmente asume la presidencia en funciones, además de Juana Méndez y Ellen Joy Lewin Downs, esta última emparentada con el diputado del Caribe Lumberto Campbell, considerado una ficha leal a la sancionada vice presidenta Rosario Murillo.

Aún se mantiene en incertidumbre las ratificaciones de los magistrados Armengol Cuadra, Armando Juárez y Gerardo Arce, aunque fuentes revelaron a 100% que este último por ser hermano de Bayardo Arce, prácticamente quedará fuera de la reelección.

Dos sancionados por EEUU podrían ascender

100% Noticias conoció además que otros que podrían ganarse el ascenso en la CJS es el magistrado Ernesto Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y presidente de la sala civil dos y el magistrado de la sala penal del TAM, Octavio Rothshuh Andino.

Tanto Rodríguez como Rothschuh fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 19 de abril de este año, junto a Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, jueza Tribunal de Primera Instancia del Segundo Distrito de Managua, porque fueron ellos quienes estuvieron a cargo de los tribunales que revocaron la ciudadanía de 317 ciudadanos nicaragüenses el 9 y 15 de febrero del 2023.

Una fuente del poder judicial describió al magistrado Rodríguez como fiel cumplidor de las órdenes del magistrado presidente en funciones, Marvin Aguilar.

"Ernesto Rodríguez, ese le limpia el piso por donde pasa Marvin Aguilar", para definirlo como "servil".

Rothschuh Andino además fue quien leyó la sentencia el 10 de febrero del 2023 que condenó a 26 años y cuatro meses de cárcel a monseñor Rolando Álvarez, tras ser declarado culpable de cuatro delitos: menoscabo a la integridad nacional; propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación; obstrucción de funciones y agravada desobediencia o desacato a la autoridad.

También 100% Noticias conoció que en la lista de nuevos magistrados estarían los diputados Wilfredo Navarro, Wálmaro Gutiérrez y está por verse si también los aliados del FSLN, el diputado Alejandro Mejía Ferretti del partido ALN y Mario Asensio, diputado por el PLI.

“Obviamente si hablamos de personalidades que toda la vida han querido tener puestos de alta envergadura, es evidente que aunque no cuenten con los requisitos de la ley de carrera judicial o no se haga un procedimiento como la ley lo establece, estarán como títeres, pues prácticamente eso es la CSJ, usurpación de poder y títeres, porque todos están a las órdenes del ejecutivo”, valora la abogada Martínez.

Despidos en la Cote superan los 600

Desde que la dictadura destronó de su cargo a la magistrada Alba Luz Ramos como presidenta de la CSJ, el 24 de octubre se sabe que más de 600 funcionarios del poder judicial han sido despedidos.

“La dictadura no deja de sorprendernos, este es un aviso para tocarle la puerta a todos aquellos funcionarios de que la lealtad se acaba cuando dejas de servirles, y evidentemente el despido de más de 600 personas es único, en años anteriores ocurrieron despidos, pero estos despidos masivos que incluye la incautación de celulares no se había visto”, afirma Martínez.

Martínez considera que a estas personas despedidas no les dan liquidación ni indemnización, en parte porque cabe recordar que entraron al sistema judicial por medio de nepotismo y de irregularidades, “pero eso no te quita que en algún momento jueguen con tus días laborados, con tu libertad”, opina.

“A todos los funcionarios judiciales que en algún momento se creían con poder porque estaban detrás de un podio, porque tenían el respaldo de una envergadura, de una toga, podemos observarlos ahora como una vergüenza” indicó Martínez.

La abogada defensora de derechos humanos, no descarta “que jueces, magistrados, que no los han tocado, los vayan a tocar, y por eso es bueno que se reivindiquen, que traten en la manera de lo posible de salirse de ese sistema porque es mejor salirse a quedar presos, porque no sabemos qué va a pasar con estos funcionarios”, advierte Martínez.

Considera que “es evidente que puede haber un pago de favores, premios a las lealtades con ciertos jueces, recordemos el premio que le dieron a Karen Chavarría, y premios a diferentes jueces que luego de ser jueces de distrito, ahora son magistrados, por eso no se descarta la posibilidad de que se paguen esos favores de esa manera”.