Magistrada desalojada Yadira Centeno internada en hospital Vivian Pellas

Yadira Centeno, magistrada desalojada de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra internada en el Hospital Metropolitano Vivian Pellas en Managua. Hace tres días informamos de sus problemas cardíacos que escaló y tuvo que ser llevada al centro hospitalario.

Centeno González, fue hospitalizada el fin de semana, "está muy mal de salud después que han fracasado todos sus esfuerzos por liberar de la cárcel a su hija Lucía Flores Centeno, quien sigue presa en El Chipote" indicó una fuente a 100% Noticias.

La magistrada destituida, está en una especie de "casa por cárcel", al igual que la presidenta destronada del poder judicial Alba Luz Ramos. Ambas fueron retiradas de sus oficinas de forma abrupta por el comisionado general en retiro Horacio Rocha.

El esposo de Centeno, tiene cáncer, hace un par de años su hijo falleció y se le sumó su abrupta expulsión de la Corte y el encarcelamiento de su hija.

Poder judicial paralizado

El despido de más de 600 trabajadores, la suspensión de entregas de combustible, el anuncio de que no hay más pagos de beneficios sociales, más el miedo a no recibir los aguinaldos, crea una gran incertidumbre entre los trabajadores que aún quedan y todavía no los alcanza la barrida.

El primero de noviembre se informó de la suspensión de la entregas de combustible gratuito, que recibían cerca de 2.000 funcionarios y trabajadores. Así mismo está suspendido el pago de vacaciones y lentes.

“Todo parece indicar que quieren disminuir la planilla al máximo, evitándose el pago de las liquidaciones y demás prestaciones sociales”, dijo un trabajador a 100% Noticias.

En la Corte Suprema de Justicia están suspendidos todos los pagos a proveedores, “no hay reales en la corte”, dicen los trabajadores.

A ello se suma el descabezamiento total de la administración y otras dependencias como el registro público, la defensoría pública, la dirección de resolución alterna de conflictos y las direcciones generales de tecnología y gestión de despachos judiciales, todo lo cual obliga a pensar que “si esto no lo paran ahorita, veremos de un momento a otro el colapso del sistema (de administración de justicia)”, con graves implicancias en el retraso de juicios y fallos pendientes tanto en lo civil como penal, indicó otra fuente.

“Ahorita todo está patas arriba, la gente quiere trabajar, pero en estas condiciones en que todo mundo anda con miedo, es difícil que algo camine”, manifestó nuestra fuente.

Un empleado judicial comentó que el saludo de rigor en los pasillos judiciales, es: “sobrevivimos un día más, gracias a Dios.”

Repaso de otras destituciones

Las destitución de funcionarios de alto nivel continúan. Fuentes reconfirman el despido de los magistrados de apelaciones Xiomara Narváez, de Masaya; Thelma Vanegas, de Granada; Teresa Peña, de Bluefields, Jaime Alfonso Solís, de Juigalpa; y del juez Melvin Vargas en Managua.

En relación a la destitución del ex magistrado Henry Morales, nuestra fuente descartó que fuera por motivos políticos y se debe a un conflicto personal con otro magistrado al negarse a firmar una sentencia, cuyo contenido se desconoce.

También se confirmaron masivas destituciones en los complejos judiciales de Chinandega (20), León (10) Masaya (40), Juigalpa (15) y Ocotal (18).

Entre los despedidos figuran la registradora de León Luz Marina Zapata, los jueces Duilio Pérez, Nancy Rossmann Nadiezka Padilla, Jezabel Gurdián, Jean Carlos Fiallos y Verónica Fiallos, entre otros.

Además siguen siendo despedidos conserjes, conductores, alguaciles, guardas de seguridad y secretarios de actuaciones.