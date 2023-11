El ex preso político Félix Maradiaga señaló que el plan de la dictadura dinástica es vender a Nicaragua a cambio de proteger la dinastía

Luego que el hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, Laureano Ortega, presidió el acto de entrega de 250 nuevas unidades de buses provenientes de China, algunos opositores consideran que la “exhibición” es la consolidación de un proyecto dinástico en Nicaragua.

“La exhibición del chigüín en este reciente evento de entrega de buses chinos no debería sorprender a nadie, hemos dicho por varios años ya de que esto es precisamente un proyecto dinástico. Llama la atención de que nadie de la vieja guardia estuviera presidiendo el evento eso significa de que el mensaje está clarísimo aquí hay una sucesión de poder en manos del chigüín pasando por la vicedictadora”, dijo el excarcelado político Juan Sebastián Chamorro.

Según Chamorro, Ortega está emulando la vida de los Somoza “incluso la dinastía de Somoza nunca pusieron a sus esposas en cargos públicos con mucha influencia eso. Sí, pero nunca oficialmente eso no lo ha hecho nadie en el mundo. De tal manera de que este mensaje debe ser utilizado por la oposición nicaragüense como una muestra patética, clara, evidente para aquellos que todavía no creían de que este era un proyecto dinástico para que no quede ninguna duda en el aire”.

También señaló que Laureano Ortega, quien ostenta el cargo de “representante especial del Presidente de Nicaragua para China”, no tiene ningún tipo de méritos, ni conocimiento, ni experiencia para ocupar cargos públicos.

“Está ahí porque es hijo de su padre eso es queda más que evidente, de tal manera de que esto es una señal de alerta de mensaje para aquellos funcionarios públicos, aquellos sandinistas que todavía se llamen orteguistas de que tienen que seguir las directrices de la familia porque si no van corridos, esto es claramente una muestra sin sorpresa de una dictadura que debemos de detener para que no se convierta en una dinastía”.

Del mismo modo, el ex preso político Félix Maradiaga señaló que el plan de la dictadura dinástica es vender a Nicaragua a cambio de proteger la dinastía.

“Este proceso de consolidación dinástica incluso ha socavado las estructuras del Frente Sandinista, priorizando los intereses familiares sobre los del partido sandinista. Ya vimos, por ejemplo, cómo la familia Ortega incluso está persiguiendo a sus antiguos aliados”, escribió Maradiaga en redes sociales.

Sostiene que el camino de Ortega hacia una transición dinástica es bipartito “primero, consolidar a su esposa como co-dictadora y luego preparar el terreno para su hijo Laureano Ortega. Sin embargo, este último enfrenta importantes obstáculos, incluyendo la falta de apoyo dentro del sandinismo histórico y su desconexión con las bases del movimiento, evidenciada por sus lujos y extravagancias”.

Al mismo tiempo, Maradiaga señala que los factores determinantes en esta transición serán la resistencia o aceptación de la estructura de poder del Frente Sandinista, especialmente del ejército, y la respuesta de la ciudadanía.

“Hasta ahora, Ortega ha purgado cualquier oposición interna, pero aún enfrenta el desafío de la inevitable resistencia ciudadana, tarde o temprano”.

Dinastía respaldada por dictaduras extranjeras

En este contexto, el ex candidato presidencial Félix Maradiaga explica que el proyecto dinástico de Daniel Ortega está siendo respaldado por las dictaduras extranjeras como Rusia, Irán, China, Cuba y Venezuela, buscando garantizar la continuidad del poder a través del apoyo militar, político y económico internacional.

“Tiranías como la de China y Rusia se sienten más cómodas interactuando con dinastías familiares porque saben que ese tipo de dictaduras está dispuesta a entregarlo todo a cambio de mantenerse en el poder. Ni China ni Rusia confían plenamente en relaciones institucionales con partidos en el poder, por muy amigos que los partidos digan ser, dado que las instituciones partidarias cambian de liderazgo y, por tanto, podrían cambiar de opinión. Sus relaciones son con los dictadores. Por eso, saben que alguien como Ortega en su ambición desmedida de mantener el poder está dispuesto a entregarlo todo, a cambio de proteger a su familia”.

Advierte que el proyecto dinástico se podrá enfrentar con estrategia internacional y resistencia cívica de los nicaragüenses. De lo contrario, lo que se ha visto en Corea del Norte, Siria, y Bielorrusia, son ejemplos de “un presagio sombrío de lo que podría esperar a Nicaragua bajo una dinastía Ortega. Por eso y por muchas otras razones, debemos salir de esa dictadura”.