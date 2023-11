Monteverde asegura que Daniel Ortega no podrá continuar impunemente tras salida de OEA

Equipo de Periodistas

Tras la salida oficial de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), los opositores aglutinados en Monteverde señalan que el régimen de Daniel Ortega no podrá continuar impunemente debido a que las obligaciones en derechos humanos seguirán vigentes aún fuera de la OEA.

En una conferencia de prensa, Monteverde reiteró que la dictadura de Ortega Murillo intenta evadir el repudio de la comunidad internacional con la salida de la OEA. Sin embargo, las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos se mantienen vigentes a través de los instrumentos internacionales tales como la Declaración Universal y la Carta Interamericana de Derechos.

También agradecieron el compromiso de la OEA con el pueblo de Nicaragua, “acompañándonos en nuestras demandas de democracia, justicia y respeto a nuestros derechos”.

Respecto a la resolución del Consejo Permanente del pasado ocho de noviembre, los opositores también consideran necesario establecer un mecanismo permanente de seguimiento a la situación del país.

“Creemos firmemente que organismos como la OEA, desempeñarán un papel coadyuvante indispensable en la transición democrática en Nicaragua”.

Acciones y sanciones

En cuanto a las acciones de incidencia y cabildeo internacional que estará ejecutando Monteverde con la salida de Nicaragua de la OEA, dijo que mantienen su compromiso con la construcción de una fuerza política plural y beligerante que enfrente cívicamente a la dictadura hasta desalojar del poder y asegurar una transición democrática.

En este sentido, los opositores aseguran que han realizado una serie de acciones de incidencia y cabildeo internacional en Europa, Estados Unidos y en el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos.

LEER MÁS: Daniel Ortega propone a Valdrack Jaentschke como secretario general del SICA

“Hemos mantenido vivo el clamor del pueblo nicaragüense por la libertad de la justicia y la democracia en cada uno de estos espacios en los que hemos podido participar”, dijo la ex prisionera política Tamara Dávila.

De igual forma, Juan Sebastián Chamorro expresó que se reunieron con autoridades políticas en Alemania, España, Bélgica y la Unión Europea.

“Tuvimos reuniones con partidos políticos tanto de derecha como de izquierda, agrupaciones políticas en Alemania y en el Parlamento Europeo, el mensaje enviado fue de que Monteverde es una organización en proceso de conversación política de concertación de acciones. También se hizo el reconocimiento del trabajo hecho por Monteverde en estos últimos dos años y medio y aplaudieron el hecho de que una delegación plural, amplia y unitaria pudiera tener una conversación política con las distintas entidades políticas europeas”, explicó Chamorro.

Considera necesario que la comunidad internacional ocupe los mecanismos políticos como sanciones individuales para seguir en la lucha por la democracia.

Desgrane de la dictadura Ortega Murillo

Entorno a los despidos y destituciones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Monteverde señala que los despidos son parte del “desgaste político y la acelerada erosión interna” dentro del partido rojo y negro.

“En su afán de perpetuarse en el poder y asegurarse impunidad, y violentando su propia pretendida legalidad, ha ocupado con fuerzas policiales el aparato judicial y ha destituido a magistrados, jueces y funcionarios de distinto nivel, que ronda ya el número de mil en todo el país. Varios de ellos se encuentran detenidos y aislados”.

SEGUIR LEYENDO: EEUU revisa herramientas para responsabilizar a Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus sucesores tras salida de OEA

A pesar que el aparato judicial y sus magistrados han estado al servicio de la dictadura condenando a ciudadanos inocentes y promoviendo la impunidad, el régimen no dudó en despedirlos.

“Hoy, las luchas intestinas y los conflictos internos propios de la mafia, los ha llevado a ejecutar estos actos escandalosos y de purgas que reiteran el estado totalitario y de absoluta inseguridad jurídica que se vive en Nicaragua”.

Agregan “El repudio creciente a la dictadura entre la ciudadanía nicaragüense, su desgaste político y la acelerada erosión interna que padece, evidencian y aceleran su inexorable descomposición en hechos como los que mencionamos”.

Al respecto, la ex presa política Tamara Dávila dijo que observan un “desgrane” o “purga interna” dentro de las filas del partido FSLN “el régimen quiere aparentar fortaleza pero muestra su debilidad, es decir, el régimen se sostiene en el poder producto de tres pilares, el Poder Judicial es uno de ellos y esté está tambaleándose hay por lo menos 8 magistrados que no han sido nombrados desde hace más de un año es síntoma de la paranoia y de la desconfianza que hay en su propia gente, eso es sintomático de una pareja que está a cargo de un país y que no confían en absolutamente nadie”.

LEER MÁS: Casa departamental del FSLN en León comienza a recepcionar curriculum para llenar puestos por despidos en Poder Judicial

El gobierno sandinista presentó hace dos años la solicitud formal para salir de la OEA, después de que la Asamblea General de Cancilleres de la organización descalificó las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.