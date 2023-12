Opositores tildan de "absurda" acusación de dictadura de que victoria de Sheynnis Palacios es una amenaza política

Luego que la policía de Nicaragua acusó a la dueña de la franquicia de Miss Nicaragua Universo en el país, su esposo e hijo de "traición a la patria", "conspiración" y otros delitos, dos semanas después que la nicaragüense Sheynnis Palacios ganó el certamen. Algunos opositores nicaragüenses consideran absurda la interpretación del régimen de Daniel Ortega de que la victoria de Sheynnis Palacios en el Miss Universo es una amenaza política.

Según el excarcelado político Félix Maradiaga, las recientes acusaciones del régimen sandinista contra Karen Celebertti y su familia no solo carecen de fundamento, sino que también representan una grave tergiversación y politización de eventos culturales como el certamen del Miss Universo.

“Esta absurdidad se destaca, aún más, por la interpretación del régimen de que la victoria de Sheynnis Palacios en el certamen de Miss Universo es una amenaza política. Tales acusaciones demuestran el grado de paranoia y arbitrariedad que actualmente define a la dictadura”señala Maradiaga.

De acuerdo al comunicado de prensa policial, Celebertti y su familia se usaron supuestamente los concursos de belleza como fachada para un "emboscada política, financiada por agentes extranjeros" y en "colaboración con individuos y agencias conocidas".

El ex prisionero político señala que el éxito de Miss Universo, Sheynnis Palacios, debería ser motivo de orgullo nacional y no un pretexto para la persecución política. Sostiene que dichas acusaciones solo revelan la desconexión que existe entre la dictadura y las aspiraciones y sentimientos del pueblo nicaragüense.

“Rechazamos categóricamente la idea de que eventos culturales como estos pudieran tener alguna connotación política. Estas son plataformas de expresión cultural y camaradería internacional”.

Al respecto, las ex presas políticas Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez opinaron que las acusaciones son una absoluta aberración.

“Esa nota de la policía sobre Martín y Bernardo es una absoluta aberración. Es una confirmación más de la decadencia alrededor de una pareja de desquiciados a los que pronto les llegará su final. Mi solidaridad con Carmen y su familia en estos momentos de dolor y angustia”, escribió Vijil en su red social X.

Dora María Téllez, guerrillera de la revolución sandinista y ex presa política escribió “Organizar un concurso de belleza y ser exitosa es ahora un delito de traición “anti patria” según la acusación y condena que hace el régimen de los Ortega Murillo a Karen Celebertti, su esposo y su hijo. Toda la impotencia y frustración de la dictadura a la vista”.

El caricaturista nicaragüense Pedro Javier Molina opinó: “Dictadura desterró a Celebertti e hija, luego secuestró a su esposo e hijo y ahora acusa a toda la familia por "conspiración antipatria" porque “Desde 2018 andaban conspirando con concursos de belleza”. Ver quiero a los que andaban pidiendo la cabeza de otros por "politizar Miss Universo", escribió en su red social X.

De igual forma, el abogado Yader Morazán considera que las imputaciones surgen porque los nicaragüenses celebraron en las calles el triunfo de Miss Universo 2023, lo cual les recordó el fantasma del 2018.

“Vos, y si tan delincuente de alto peligro era la Celebertti, ¿porque entonces entraba y salía del país como si nada, hasta el día que ganó el Miss Universo 2023 y el pueblo salió masivamente a las calles a sacar sus banderas azul y blanco?. Al parecer, en El Carmen sintieron miedo, porque viejos recuerdos se manifestaron. ¡Tienen miedo!”, escribió Morazán.

LEER MÁS: Sheynnis Palacios Miss Universo 2023: “Mi hermosa bandera azul y blanca está contenta más allá de lo que esté sucediendo" en mi país

La abogada Yonarqui Martínez instó al régimen sandinista a estudiar las leyes: “Señores asesores les hago memoria la ley de Ciberdelito 1042 fue aprobada en el año 2020, la Ley 1055 fue aprobada 2020, la Ley de Amnistía en el 2019 de manera general otorga amnistía a todos los ciudadanos procesados, investigados, no investigados. No me vengan con argumentos ignorantes, vayan a estudiar que sus leyes absurdas ni esas las aplican bien. Como se nota que son un atajo de ineptos los que tienen como asesores”.

Por otro lado, el activista Félix Maradiaga hizo un llamado a la comunidad internacional, a las instituciones involucradas en el certamen de Miss Universo y a sus socios comerciales para que ejerzan toda la presión posible sobre el régimen de Ortega-Murillo y, de esta forma, se alcance la liberación inmediata de los detenidos arbitrariamente, incluyendo al esposo e hijo de Karen Celebertti.

Sobre acusación

La policía de Nicaragua acusó el viernes a la dueña de la franquicia de Miss Universo en el país, su esposo e hijo de "traición a la patria", "conspiración" y otros delitos, dos semanas después que la nicaragüense Sheynnis Palacios ganó el certamen.

"En el año 2018, los señores Karen Celebertti, (su esposo) Martín Argüello Leiva y (su hijo) Bernardo Martín Argüello Celebertti, dueños de la franquicia Miss Nicaragua [...], participaron activamente en redes y calles, en las acciones terroristas del intento fallido de Golpe de Estado, orquestado por agencias internacionales y misiones extranjeras", afirmó la policía en un comunicado divulgado en medios oficialistas.

LEER MÁS: Policía admite ocupación de maletas de Sheynnis Palacios, no informan del paradero de esposo e hijo de Karen Celebertti

Sostuvo que ellos "permanecieron en comunicación con exponentes de la traición a la patria, disponiéndose a utilizar sus franquicias, plataformas y espacios [...] en una conspiración que ha trabajado orquestadamente para convertir los certámenes en trampas y emboscadas políticas, financiadas por agentes extranjeros".

"Todo lo anterior consta en las memorias telefónicas y tecnológicas encontradas en poder de los mencionados personajes", agregó la policía.

El jueves, la policía dijo que devolvió a familiares de la Miss Universo unas maletas con vestuario que, según medios opositores en el exilio, fueron llevadas tras el allanamiento a la casa de Celebertti la semana pasada.

Los medios afirmaron que Argüello estaba detenido e incomunicado, al igual que su hijo, lo que no ha sido confirmado por el gobierno.

"Las personas detenidas y prófugas deben cumplir sentencia según lo especifiquen las leyes nicaragüenses", dijo la policía sin dar detalles.