Régimen en Nicaragua retira a embajador en Argentina por declaraciones de Milei

El régimen de Daniel Ortega ordenó retirar a su embajador en Argentina como gesto de malestar por la próxima investidura del presidente electo, Javier Milei, que tomará posesión del cargo el domingo.

"Ante la Instalación y Toma de Posesión de un nuevo Gobierno en la República Argentina, Inauguración que se realizará el próximo 10 de Diciembre, y frente a reiteradas Declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua ha procedido a retirar a su Embajador, Compañero Escritor y Comunicólogo, Carlos Midence", reza la nota de prensa firmada por el canciller sandinista, Denis Moncada Colindres.

Según el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, "el retiro se hace efectivo de forma inmediata".

En el último debate preelectoral entre el candidato oficialista, Sergio Massa y líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, este último planteó que se alinearía con "Estados Unidos, Israel y el mundo libre" y que no promovería relaciones con Venezuela, Cuba o Nicaragua.

"Como Estado no estoy dispuesto a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, que no respetan las libertades individuales, que avanzan sobre los individuos y que no respetan la paz. Con esos no quiero saber nada", afirmó.

Además, Milei decidió no invitar a los actos oficiales de su toma de posesión, el 10 de diciembre, a los líderes de Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Según información proporcionada por INFOBAE.

Milei fundamenta su elección en las constantes violaciones a los derechos humanos y el respaldo al terrorismo internacional de Ebrahim Raisi, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega.

Esta nueva posición geopolítica contrasta con la agenda internacional de la actual administración de Alberto Fernández. Milei ha establecido una clara línea roja con estos regímenes dictatoriales, mientras muestra una postura más diplomática hacia China, Rusia y Brasil.

Se espera que durante la asunción presidencial, Argentina mantenga formalidades diplomáticas con representantes de Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua presentes en Buenos Aires, aunque Milei ha dejado claro que no tiene intenciones de saludar ni compartir fotos con los líderes cuestionados.