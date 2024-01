Félix Maradiaga declina a nominación de Premio Nobel de La Paz

Equipo de Periodistas

Enero 05, 2024 11:45 AM

El opositor y excarcelado político, Félix Maradiaga declinó su nominación para el Premio Nobel de la Paz porque los esfuerzos deben enfocarse en Monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado en febrero de 2023 a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida por delitos considerados de traición a la patria tras negarse a abandonar su país.

“La decisión de rechazar la nominación la tomé desde que supe de la propuesta conjunta, simplemente porque considero que todos los esfuerzos de promoción para un reconocimiento de tal envergadura deben enfocarse en Monseñor Rolando Álvarez y Monseñor Silvio Báez”, dijo Maradiaga a 100%Noticias.

Esta semana el senador estadounidense Bill Cassidy, nominó al obispo católico Rolando Álvarez y al político nicaragüense Félix Maradiaga para el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su “defensa de la libertad religiosa” en Nicaragua que en los últimos años ha sido fuertemente amenazada. Al respecto, Maradiaga expresó que la nominación lo tomó por sorpresa.

“Agradezco la buena intención de quienes me propusieron, ya que, según me informaron, su objetivo era precisamente fortalecer la candidatura. Sin embargo, creo que ya existen otras organizaciones apoyando a Monseñor Álvarez y Monseñor Báez, por lo que me parece más sensato unificar los esfuerzos en torno a las nominaciones realizadas el año pasado”, explicó.

Considera que en este momento crucial, es imperativo que todos los nicaragüenses de buena voluntad unifiquen sus voces bajo una visión compartida “alcanzar la libertad de todos los presos políticos y forjar una nación libre. Mantener viva la esperanza de transformación, es esencial”.

Críticas

Al conocerse la noticia de la nominación de Félix Maradiaga, algunos defensores de derechos humanos y excarcelados políticos criticaron dicho anuncio.

“Monseñor Rolando Álvarez Obispo de la diócesis de Matagalpa ya había sido nominado para el Premio Nobel junto a Monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua por la organización ISHR”, escribió Bianca Jagger, fundadora y presidenta de la Fundación Bianca Jagger para la Defensa de los Derechos Humanos.

También el excarcelado y desterrado político, Alex Hernández, escribió que “A la figura y tamaño moral de Monseñor Álvarez va a ser imposible encontrarle un par igual”.

A esta publicación en la red social X, el ex prisionero político, Yubrank Suazo respondió “Es que no tiene par”.