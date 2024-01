Nombran a nueva alcaldesa en Ciudad Sandino tras destitución de Reynaldo Flores Genet

Equipo de Periodistas

Enero 26, 2024 06:58 PM

La alcaldía de Ciudad Sandino presentó la tarde del viernes a María Elsa Guillén como la nueva alcaldesa del municipio en sustitución de Reynaldo Flores Genet, quien estuvo por varios periodos como alcalde. El FSLN a través del Consejo Supremo Electoral e INIFOM nombra a Guillén, sin explicar las causas de destitución y caída en desgracia de Flores.

En el Facebook de la municipalidad informaron de la nueva autoridad en el municipio: "Presentación al personal de la Alcaldía de Ciudad Sandino de la Alcaldesa Cra. María Elsa Guillén, legendaria educadora, Militante del FSLN, ex Concejal de la bancada sandinista y que se suma desde sus nuevas tareas como una compañera mas del equipo y colectivo de Servidores Públicos de la Comuna Sandinense", indicó la publicación oficial en la red social de la alcaldía.

Extraoficialmente se conoció que a Flores se le practicó una auditoría que reflejó el deterioro económico y casi banca rota de la alcaldía. Flores está bajo investigación de la Policía y se desconoce su paradero y si habrá algún tipo de acusación. Raymundo Flores, alcalde destituido de Ciudad Sandino, durante la entrega de materiales de limpieza a cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales en una actividad el pasado miércoles.

En los comentarios de la publicación que hizo la alcaldía en facebook, algunos militantes sandinistas felicitaban a la nueva alcaldesa, pero otros cuestionaban "¿y quién la eligió?". Una pregunta sin respuesta.

"Y el alcalde Raymundo no dicen nada se quedan callado nuestro alcalde del pueblo Raymundo queremos saber de el dónde está. Di mi voto por el dónde está?" comentó el usuario Antonio Sequeira.

Otros en defensa del nombramiento sacaron los trapos sucios al alcalde defenestrado Raymundo Flores.

"Está preso en el chipote el y su administración por corrupción" indicó Keydell Romero, en los mismos comentarios de la publicación, aunque oficialmente no informan de la detención, pero es un secreto a voces en el municipio.

¿Quién pasa guillotina a sandinistas?

Ivania Álvarez de Urnas Abiertas, aseguró a 100% Noticias que ya es una “práctica común” del régimen de Daniel Ortega, de “pasar la guillotina”, que en el caso de cargos de elección popular, aunque fueron electos en una farsa electoral, al final son cargos de elección.

“Hemos visto cómo se ha procedido en Ciudad Sandino, en Jinotega, en Granada, en Moyogalpa donde el INIFOM (Instituto nicaragüense de fomento municipal) y el Consejo Supremo Electoral (CS) están jugando ese papel de pasar guillotina”.

Álvarez pregunta ¿Quién toma la decisión? “Siempre queda en el aire esa pregunta”.

En medio de ese procedimiento anómalo para cargos de elección popular, también hay “denuncias de corrupción en casi todas las alcaldías en las lejanas y cascos urbanos. En redes sociales la gente comenta que los proyectos no avanzan, y que los números de cuadran”, aseguró Álvarez.

Otros responsabilizan a Fidel Moreno, secretario general de la alcaldía de Managua, de estar a cargo de ese plan limpieza, encomendado por la pareja dictadora en Nicaragua.

“Es una práctica común dentro del régimen. Lo hemos visto en otros cargos donde han sido relegados, lo vimos en la Corte Suprema de Justicia. La diferencia acá es que no son cargos de elección popular”, recordó Álvarez.

Purga entre sandinistas

El FSLN ya hizo una purga de personal y funcionarios en el poder judicial. En diciembre pasado condenaron a 5 ex funcionarios de los más leales al sandinismo. Uno de ellos es Berman Martínez, ex secretario General Administrativo de la CSJ y ex secretario de Organizaciones, quien manejaba las cotizaciones político-partidarias del FSLN en ese aparato represivo del Estado.

La condena de cárcel fue de 15 años de prisión por actos de "corrupción". El resto de condenados ex funcionarios de la Corte y leales al partido fueron: Álvaro Carcache (director de infraestructura), Miguel Torrez (Sub Director de Infraestructura), Herrol Raiti Morales González (asesor de la aún presidenta de la CSJ Alba Luz Ramos), y Martín García (Director General de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DGTIC - área encargada en los servicios informáticos, redes, telefonía IP, desarrollo web y soporte técnico a nivel Nacional).