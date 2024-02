Equipo de Periodistas

Este domingo 11 de febrero el dictador Daniel Ortega rompe récord con 46 días de ausencia pública. La última vez se ausentó por 40 días. Para la ex guerrillera y disidente sandinista, Dora María Téllez, el dictador Ortega ya tiene como costumbre desaparecer porque solo es un personaje figurativo y no gobierna.

En declaraciones a 100%Noticias, Téllez señaló que Rosario Murillo es la que se ocupa del funcionamiento del “gobierno”, mientras que Ortega se encarga de atender discursos públicos.

“No se ocupa de las cosas de gobierno, mejor dicho no se ocupa de nada excepto el conducir la represión, de la cosas políticas globales así como el asilo a Ricardo Martinelli, pero él no se ocupa de gobernar, no va a atender ministros, ni atender embajadores de su gobierno, solamente se dedica a la parte figurativa uno que otro discurso público a actos públicos. El resto del tiempo, pasa encerrado en su casa”, expresó.

Ante este periodo de ausencia, la ex guerrillera dice que un día de estos va a aparecer. “Ahorita es uno de esos tiempos que se da de desaparecer, de no decir nada porque en realidad prácticamente no tiene nada que decir o tienen algún problema”.

Respecto a las constantes comparecencias de Laureano Ortega, hijo de la pareja dictatorial, percibe una enorme preocupación de Ortega-Murillo por proyectar a Laureano.

“Siempre me llama la atención el hecho de que tener una gran preocupación por proyectar a Laureano. Me da la impresión de que esa proyección de sucesores tiene que ver con que él tiene algún problema, pero en fin como todo ahí es un secreto, lo único que sabemos es que él simplemente desaparece y va a aparecer en algún acto público cualquier día de estos”.

Ausencias y apariciones

Durante el año 2021, Daniel Ortega tuvo dos periodos extensos de ausencia, el primero por 34 días y el segundo por 38 días.

En dichos periodos se han registrado crisis como el rebrote de contagios de la covid-19 o los días más cruentos de la escalada represiva en medio del contexto de las votaciones, la cual dejó más de cuarentena presos políticos entre precandidatos presidenciales, activistas, periodistas, empresarios, entre otros.

Un monitoreo de las ausencias de Ortega, elaborado por Confidencial, indica que el 19 de febrero del 2021, el líder sandinista no compareció públicamente por 40 días. También durante el 2020, cuando se agudizó la crisis sociopolítica, sumado a la pandemia de la covid-19, Ortega pasó hasta 38 días desaparecido.

La última aparición pública del dictador fue el 27 de diciembre de 2023, cuando resucitó el Ministerio del Interior y enterró el Ministerio de Gobernación.

En su intervención Ortega, dijo que "estamos dando un paso histórico" agrega "Y volvemos a contar con dos grandes instrumentos con que derrotamos a la contrarrevolución, el Ejército y el Ministerio del Interior, y lógicamente que esto cambia la correlación de fuerza porque fortalece la correlación de fuerza del ministerio del interior, donde la policía es una, ya no están separados" advirtió.

“La cara del gobierno”

Ante la evidente ausencia pública de Ortega, la cara y la voz del “gobierno” está en manos de Laureano Ortega y su madre Rosario Murillo, quien es la primera dama y vicepresidenta.

De lunes a viernes, Murillo es la única que habla vía telefónica a través de los medios oficialistas.

En sus alocuciones, la esposa de Ortega suele hablar entre 10 a 20 minutos sobre los proyectos sociales que ejecutan las diferentes instituciones y ministerios del gobierno. El viernes 09 de febrero anunció 14,000 actividades en todo el país.

“Hay cantidad de municipios que ya celebran ser Ciudades. Hay cantidad de Actividades Recreativas, Culturales, Festivales; Celebraciones anticipadas del Día del Amor y la Amistad; Certámenes para elegir a las Reinas del Verano 2024. Cantidad también de eventos en los Municipios, como los Casamientos de Parejas, decenas, centenares, según el tamaño del Municipio”, comunicó Murillo.

Mientras Rosario es la “voz”, Laureano es la “cara”, la última comparecencia del “chigüín”-como lo llaman algunos opositores- fue durante la celebración de la llegada del Año Nuevo Chino 2024 en la Embajada de la República Popular China.

Al evento también asistió el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

Ahora está por verse si Ortega reaparece este 21 de febrero, fecha en que conmemoran el 90 aniversario de la muerte del General Augusto C. Sandino. Y usualmente, es Ortega quien preside este acto público en honor a Sandino.

Es de conocimiento público, pero no oficial, los chequeos médicos que el dictador se realiza en Cuba, por su enfermedad de "lupus".

Ortega es de los que se cuida, pero sí es evidente que es un gobernante ausente públicamente y prefiere su estilo en delegar a Rosario Murillo y ahora su hijo Laureano, de las funciones que le competen en el cargo de la presidencia de la república.