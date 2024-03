Cómo percibe la dictadura que el Ejército de Nicaragua no aparezca en informe de ONU

El experto considera decepcionante que la fuerza militar no figue en la estructura represora

Equipo de Periodistas

Marzo 01, 2024 02:20 PM

La exguerrillera, excarcelada y desterrada política Dora María Téllez, señala que la participación del Ejército de Nicaragua en la represión del régimen de Daniel Ortega contra opositores es clara, tras la presentación del informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

“Que el Ejército no está actualmente en la estructura de represión de los Ortega Murillo y yo repito actualmente porque ya en informes anteriores estuvo clara la participación por lo menos la inteligencia militar y la cúpula del Ejército en las operaciones limpieza en el año 2018 y ya está clara la participación de la inteligencia militar aportando datos de inteligencia vigilancia y coordinación con la represión en el 2018 y 2019”, expresó Téllez.

Por otro lado, la ex guerrillera dice que ahora que no aparece la institución castrense en la "estructura organizada del Estado represor" podría generar descontentos en la pareja Ortega-Murillo.

“La familia Ortega Murillo no va a estar nada contenta con el hecho de que el Ejército haya sido sacado del informe y de ser señalado como uno de los aparatos represivos actuales de la dictadura, así que podemos esperarnos una limpia en el Ejército, una purga de los Ortega Murillo para los próximos tiempos aunque ya pues han ido sacando a retiro varias decenas de coroneles y tenientes coroneles que parecieran en realidad una purga silenciosa, que obviamente tiene que ver con el hecho de que la cúpula del ejército está permanecido ahí durante 15 años que tiene Avilés de estar ahí”.

Aunque Avilés está comprometido con Ortega, la excarcelada política opina que el resto de la estructura del Ejército ve con grave preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua “es un hecho de que las condiciones y las oportunidades en el país se cierren no solamente para los nicaragüenses opositores al régimen, sino también para ellos y para sus propias familias”.

LEER MÁS: Ejército de Nicaragua no aparece en estructura de represión liderada por Ortega, esto responde ONU

Por su parte, el investigador Javier Meléndez opina que Ortega está satisfecho con que el Ejército no figure en la estructura represiva.

“Se omite completamente al Ejército supongo que es un momento es de satisfacción para el régimen porque ellos sacan cuentas y supongo que con los mandos de ese Ejército malvado estarán viendo de qué bueno desde el 2018 a 2023 hemos exterminado la oposición, hemos violado todos los derechos humanos posibles ustedes como Ejército han sido un elemento clave para proveer inteligencia despliegue militar en el campo represión a los campesinos y no pasa nada”, expresó.

Añade “entonces sigamos adelante ya la policía está quemada, ya el pobre viejo ese jefe de la policía está dando lo que puede, ahora está Horacio Rocha tratando de seguir con la represión, pero ustedes como ejército felizmente no pasa nada”.

Sin embargo, el experto considera decepcionante que la fuerza militar no figue en la estructura represora “es decepcionante por enésima vez estos mecanismos que documentan la violación de derechos humanos en Nicaragua nuevamente obvian y ponen al lado al ejército realmente no sé cuál es el plan, no sé cuál es el concepto, la idea, pero yo abro la discusión y que pido que se haga un debate al respecto”.