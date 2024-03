Madre del preso político Jaime Navarrete denuncia que no permiten ingreso de paquetería a su hijo

Equipo de Periodistas

Marzo 27, 2024 11:50 AM

Margine Blandón, madre del preso político Jaime Navarrete Blandón, denunció que en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo”, no le permitieron el ingreso de paquetería a su hijo. Navarrete estuvo preso en 2018, fue liberado en 2019 gracias a una Ley de Amnistía y luego fue recapturado un mes después.

“Hoy Miércoles Santo es un día especial, un día de paz donde estas personas del sistema penitenciario La Modelo, tengo cinco semanas de estar mandando una persona que me lleve alimentos a mi hijo porque el señor que estaba llevándome le tuvo una cirugía urgente y ellos no han aceptado a una sobrina”, denunció.

Según Blandón, hace tres meses pidió incluir el nombre de su sobrina en la lista de personas que visitan a su hijo, pero todavía no realizan los cambios.

“Hoy todos están recibiendo visita, me tomé el tiempo para enviarle su paquetería, su comida, para ver si así teniendo el paquete me permitían pasarlo y la injusticia que ellos hacen es que mi sobrina no está todavía en el sistema habiendo pasado tres meses de estar diciéndoles y mandando a esta persona que la anoten. Yo creo que es una injusticia lo que hacen con los familiares”, continuó.

En las declaraciones a 100%Noticias, Margine dirigió palabras al director de máxima seguridad Roberto Guevara “un oficial llamado Douglas es el que toma decisiones sin contar con él director y esto es una injusticia porque el lunes, martes y miércoles han tenido visita especial los presos y como no le van a dar la oportunidad a mi hijo que no les está haciendo nada”.

Blandón exigió la liberación de su hijo, quien tiene 6 años como preso político del régimen de Daniel Ortega.

“Yo tengo un año y dos meses de no ver a mi hijo, de no abrazar a mi hijo. Mi hijo ya va a tener seis años de estar en esa mazmorra de máxima seguridad injustamente. A través de este medio yo pido su libertad, exijo su libertad”.

Al mismo tiempo, la madre asegura que su hijo necesita una cirugía en su tabique nasal “mi hijo no puede respirar, mi hijo está mal condiciones dos veces se ha caído en esa celda de dolor de cabeza, yo pido justicia y pido la libertad de mi hijo, por favor, ya basta de crueldad, ya es suficiente libertad para todos los presos políticos que hoy sufren en esa mazmorra de máxima seguridad”.

Jaime Navarrete fue secuestrado por primera vez en 2018 y condenado a 24 años de cárcel, supuestamente por haber asesinado a un paramilitar, sin embargo salió de prisión bajo la polémica Ley de Amnistía, el 10 de junio de 2019.

Su libertad fue una de las más cortas porque el 24 24 de julio del mismo año fue nuevamente capturado para luego acusarlo y condenarlo por delitos relacionados con droga.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por “tenencia ilegal de armas y drogas” en febrero de 2021, circunscribiéndolo a un caso de delito común, aunque eran públicos sus señalamientos contra la dictadura y denunció en varias ocasiones que las autoridades policiales lo asediaban.