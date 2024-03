“Nicaragua busca dejar en el aire a expresidente Martinelli”, según experto panameño

Equipo de Periodistas

Marzo 28, 2024 12:24 PM

En una extensa entrevista concedida al diario La Estrella de Panamá, el catedrático universitario en Relaciones Internacionales Euclides Tapia aseveró que Nicaragua busca "eludir" su responsabilidad con el expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en la sede diplomática desde el pasado 7 de febrero.

“Yo siento que Nicaragua está haciendo todo para provocar una ruptura de relaciones diplomáticas con Panamá para deshacerse de su responsabilidad con el expresidente Martinelli”, afirmó el entrevistado tras explicar que Panamá no puede admitir que Nicaragua hagan en su territorio lo que le da la gana.

Sin embargo, señala que depende de Panamá si caer o no en las provocaciones de Nicaragua.

“Pero sí ese es el objetivo, lo que quieren es deshacerse de su responsabilidad del asilado. En caso de una ruptura tienen que retirar todo de la embajada, incluyendo el o los asilados”, añadió Tapia tras afirmar que así está contemplado en la convención de Caracas de 1954, de la cual Nicaragua no es parte.

Ante esta situación, Tapia explica que solo quedan dos alternativas por hacer en el campo diplomático y detalla que la primera es que el asilado mantenga la misma condición con un Estado parte de la convención, incluyendo un tercer candidato de cualquier país del mundo que tenga relaciones diplomáticas con Panamá y que tenga una sede en el territorio panameño.

Y la segunda alternativa es que “como Nicaragua no ha suscrito la convención de Caracas va a dejar en el aire a Martinelli. Es el objeto de Nicaragua, que no haya protección porque así no tiene ninguna excusa o responsabilidad sobre el asilado”.

Tapia se inclina por esta segunda opción debido a que, a su juicio, Nicaragua está actuando al margen de la ley.

“Panamá tiene la razón. La Convención de Viena de 1963 establece en el artículo 4, incisos 1, 3 y 5 que tiene que solicitar permiso al Estado territorial para establecer una oficina comercial, o hacer cualquier modificación en su clase, la circunscripción electoral, o alguna adecuación del inmueble”.

Además, considera que primero debe resolverse el tema del inmueble, ya que Nicaragua argumenta que se trata de una ampliación, pero debe solicitar un permiso a Panamá que, recordó Tapia, dejó muy claro que tampoco presentará, según se lee en el intercambio de notas diplomáticas de ambas partes.

“Eso no se puede hacer unilateralmente. Eso no funciona así”, dijo. “Nicaragua tiene que asumir lo que Panamá dice. El dueño del territorio es Panamá”, añadió.

Solución política

El 5 de mayo próximo, Panamá celebrará elecciones presidenciales. Según Tapia, la solución al caso de Martinelli será de naturaleza política y se resolverá después de las elecciones con el nuevo gobierno panameño.

Tapia está convencido de que Ricardo Martinelli abandonará Panamá y se dirigirá hacia territorio nicaragüense. “El próximo gobierno otorgará el salvoconducto, sin importar quién sea el presidente”, afirma, ya que “siempre es el componente político el que finalmente resuelve el problema”.