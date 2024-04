Lamentan que OEA busque diálogo y ruegue a Nicaragua regresar al organismo

Equipo de Periodistas

Abril 01, 2024 01:27 PM

El 3 de abril, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se enfrentará a una sesión crucial para abordar la compleja situación en Nicaragua.

Se espera la aprobación de la resolución "Seguimiento de la situación en Nicaragua", que busca impulsar un diálogo de alto nivel e incluso la reincorporación de Nicaragua a la OEA.

Sin embargo, la resolución no está exenta de críticas. El experto en temas internacionales Guillermo Belt, en una entrevista con 100%Noticias, la calificó duramente, argumentando que es "lamentable y escandalosa".

Belt, quien trabajó casi 40 años en la OEA, señaló que es inaceptable que la organización dialogue con un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad y se ha burlado de la comunidad internacional.

“A mí me parece francamente lamentable y no encuentro otra palabra mejor para calificarlo. Parece lamentable que a estas alturas dada las pruebas contundentes que están a disposición del mundo entero, no solo de la OEA del mundo entero, esta organización esté interesada en dialogar con el régimen que ha violado todos los derechos humanos en Nicaragua desde el derecho a la vida", enfatizó Belt.

“Una organización como la Organización de los Estados Americanos que fue creada precisamente para preservar los valores democráticos en nuestra región en nuestra parte del mundo diga por medio de una resolución de su órgano político que hace un llamamiento a diálogo y diálogo incluyendo a representantes de ese régimen criminal y asesino es realmente escandaloso es lamentable es escandaloso”, insistió el analista.

Belt lamentó la pérdida de la OEA como defensora de la democracia en la región. Afirmó que la organización se ha convertido en una "institución ineficaz" que no está a la altura de los desafíos actuales.

Para que “el Consejo Político de la OEA venga a dialogar con semejante régimen me parece francamente muy triste y yo no reconozco a la OEA que yo conocí en lo que estoy viendo de la OEA de hoy y estoy consciente que probablemente serán objetos de severas críticas pero es como yo veo este proyecto de resolución lo veo como algo realmente lamentable y creo que por ese camino es el camino que conduce al desprestigio de la institución que tantos de nosotros hemos tratado de defender y de trabajar en ella de buena fe y para el bien de nuestro pueblo”, dijo.

El experto señaló que la dictadura de Nicaragua no tiene interés en regresar a la OEA a menos que sea para evitar las críticas. Consideró que la resolución solo servirá para fortalecer la impunidad del régimen y debilitar aún más a la OEA.

“Tenemos un régimen con un sistema de gobierno en Nicaragua que está viviendo de la caridad internacional hace muchos años esa es la realidad la dura y triste realidad, es un estado mendigo, es un estado con la mano permanentemente extendida pidiendo ayuda a los demás al mismo tiempo que los critica pidiendo ayuda al imperialismo al mismo tiempo que lo denuncia pidiendo a Estados Unidos que le continúe comprando sus productos que le continúe dando trato preferencial a la entrada de los productos de Nicaragua a este país como la tiene al mismo tiempo que lo denuncia sin tregua, entonces ante ese discurso hipócrita”, analizó.

Guillermo Belt señaló que no se puede descartar ni le sorprendería una negociación bajo la mesa como ocurrió en enero pasado con monseñor Rolando Álvarez y los demás sacerdotes empujados al exilio y ahora silenciados.

“Hubo una negociación que dirigió el cardenal Paroline y esa negociación evidentemente ha llevado como mínimo al silencio absoluto de la voz profética de Monseñor Rolando Álvarez también ha llevado al silencio la voz valiente invariable consecuente de Monseñor Silvio Báez el exilio en el más absoluto silencio como parte de la negociación que la dictadura buscó”, agregó.

Señaló que después que El Vaticano tutelara a los religiosos cuando fueron desterrados por el régimen sandinista, además logró silenciarlos porque un ejemplo claro de ello es que monseñor Báez ya no presenta las usuales homilías de los domingos ni hace presencia en su cuenta de X como antes.

“Esa es la situación que tenemos después de una negociación discreta, absolutamente secreta cuyos pormenores solo podemos intuir porque no los conocemos ni los conoceremos nunca probablemente eso queda sepultado ahora en las bóvedas del Vaticano”, concluyó Belt.

Sentimientos encontrados

Para el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, sentimientos encontrados rodean la próxima sesión del Consejo Permanente.

McFields, quien renunció a su cargo en marzo de 2022 y denunció al gobierno de Daniel Ortega como una "dictadura", ha expresado su escepticismo sobre la resolución, considerándola como una medida insuficiente para resolver la crisis en Nicaragua.

Explica que si bien reconoce la importancia de abordar el tema, existe la sensación de que la sesión podría ser un mero ritual anual sin acciones reales para generar un cambio democrático.

Señala la falta de medidas concretas para presionar a la dictadura por la liberación de presos políticos, el respeto al Estado de derecho, la libertad de prensa y el fin de las violaciones a los derechos humanos.

“Me preocupa un poco la idea de que se siga creyendo que las soluciones que la dictadura vuelva a la OEA lo que debe devolver a Nicaragua es la democracia y no debe ser el enfoque necesariamente que la dictadura vuelva a la OEA creo que ahí, se ha perdido un poco la brújula de parte de los Estados miembros de la OEA”, dijo a 100%Noticias.

Critica que el foco se centre en el regreso de la dictadura a la OEA, en lugar de priorizar la democratización de Nicaragua y denuncia la falta de firmeza con Nicaragua, Cuba y Venezuela, en comparación con la postura adoptada en casos como Guatemala y Honduras.