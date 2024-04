Senador Cassidy aboga para agilizar asilo político a nicaragüenses exiliados en EEUU

Equipo de Periodistas

Abril 16, 2024 02:05 PM

El senador estadounidense Bill Cassidy cuestionó al gobierno del presidente Joe Biden por la lentitud en la aprobación de los asilos políticos para nicaragüenses exiliados en Estados Unidos, por lo cual abogó para que no demoren las respuestas.

En la red social X, Cassidy escribió “¿Por qué el gobierno de Biden recibe con los brazos abiertos a los inmigrantes ilegales pero se demora en ayudar a quienes quieren seguir la ley como estos pocos nicaragüenses que lo perdieron todo por la libertad?.

Dicho comentario fue acompañado junto a un artículo de opinión publicado en Newsweek bajo el titulado: “Cientos de vidas están en el limbo mientras Estados Unidos se resiste”, escrito por el excarcelado político Michael Samorio.

En el artículo de Opinión, Samorio expone que pasó tres años en la cárcel por protestar contra el régimen de Daniel Ortega, aunque obtuvo su libertad, dice que perdió mucho.

“Soy uno de los 222 presos políticos expulsados ​​de mi tierra natal por el gobierno de Nicaragua. Desde la rebelión cívica de abril de 2018, el régimen de Ortega ha impuesto un estado policial, arrestando continuamente a los disidentes. Todos fuimos sometidos a juicios falsos y sentenciados a largas penas de prisión”, señala.

Destaca que el 9 de febrero de 2023, Ortega los desterró hacía EEUU, pero para castigarlos aún más, les quitó la nacionalidad.

Señala que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que ayudarían a acelerar las solicitudes de asilo, pero un año después siguen esperando.

“Algunos de nosotros estamos al borde de quedarnos sin vivienda, otros luchamos por conseguir trabajos estables y poner comida en la mesa”, refiere.

Al llegar a EEUU, el país les concedió el estatus de permiso humanitario, pero éste expira el próximo febrero.

“Nadie sabe qué pasará después. No podemos seguir así. Necesitamos asilo para sobrevivir”, comenta.

Sobre persecución

El excarcelado político nicaragüense señala que el 21 de abril del 2018 su hermano Marcos Antonio fue asesinado durante una manifestación por lo cual se unió a la Asociación Madres de Abril para exigir justicia.

“La policía nos acosó y nos persiguió como a presas. Me escondí, moviéndome de pueblo en pueblo, hasta que fui capturado un año después, el 20 de febrero de 2020. Pasé seis días en la comisaría local donde me golpearon e interrogaron durante horas. Los fiscales me acusaron falsamente de robo y agresión. Me sentenciaron a siete años y ocho meses y me trasladaron a la Penitenciaría Jorge Navarro alias "La Modelo", una de las cárceles más peligrosas de Nicaragua”, reza el artículo.

Denunció que en La Modelo, los guardias de la prisión lo atacaron e instaron a los demás reclusos a hacerle daño.

“Un recluso me rompió la nariz. Otro me apuñaló; Todavía tengo las heridas en mis manos. Nos negaron atención médica y visitas familiares. Mi madre murió ocho meses después de mi sentencia; No pude verla. Por momentos pensé que nunca saldría vivo de allí”, escribió.

Samorio dice que la vida en Estados Unidos no ha sido fácil porque ha tenido que moverse constantemente.

“Me he movido mucho intentando encontrar un trabajo estable. Pasé ocho meses en Maryland trabajando en el turno de noche en una fábrica de pollos; luego tres meses en Miami. Pero me obligaron a abandonar mi apartamento y tuve que dormir en la calle durante tres días. Cuando me enteré de un trabajo en Alabama, fui pero solo duró un mes. Ahora estoy de regreso en Maryland, trabajando en trabajos ocasionales y viviendo con algunos de los ex prisioneros políticos”.

Señala que aunque el gobierno de Estados Unidos les proporcionó asistencias sociales durante unos seis meses y recibieron ayuda de la organización de derechos humanos American Jewish World Service, no ha podido establecerse.

“Queremos trabajar, ser estables y construir nuevas vidas aquí. Para que eso suceda, necesitamos que el gobierno de Estados Unidos cumpla su promesa. Necesitamos asilo político. Sólo entonces seremos verdaderamente libres”.