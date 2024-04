Estafan a madre del preso político Jaime Navarrete, le prometieron liberar a su hijo

Equipo de Periodistas

Margine Blandón, madre del preso político Jaime Navarrete, denunció que fue víctima de estafa de personas inescrupulosas que le prometieron que liberaría a su hijo a cambio de dinero. Además, denunció que su hijo tiene nueve semanas sin recibir paquetería en el Sistema Penitenciario Nacional "Jorge Navarro" conocido como “La Modelo”, en Tipitapa.

Blandón denunció que un ciudadano identificado como Richard Mendieta Lagos, quien supuestamente era pastor evangélico le ofreció la posibilidad de sacar a su hijo de La Modelo a cambio de dinero.

“Cuando liberaron a los presos políticos, yo me sentía entre la espada y la pared, un pastor de una iglesia Richard Mendieta Lagos me contactó por Facebook desde 2019, el hombre me decía que Dios le hablaba y que yo no le hacía caso”, dijo Blandón a 100%Noticias.

Señala que el supuesto pastor le decía que estaban orando por su hijo preso “yo la puedo contactar con la persona que va a autorizar la salida de su hijo, me da un número de teléfono, y cuando llamé se escuchaba una música sandinista, contestan y me preguntan cómo me pueden ayudar”, explicó.

Según Blandón, la segunda persona con la que se contactó para liberar a su hijo, supuestamente tenía contactos en el Sistema Penitenciario La Modelo y pidió la suma de 5 mil dólares para liberar a Navarrete.

“¿Qué estás dispuesta hacer si dejamos salir a tu hijo?, me preguntaron, yo les dije que sacaría a mi hijo del país, pero el hombre inmediatamente me dijo; yo hablo de pago. No sé en qué momento le dije que le podía dar 3 mil dólares, luego el hombre dijo: dame 5 mil dólares y te lo doy. Supuestamente estaba todo listo para que lo sacaran pero todo era mentira”, denunció.

Blandón cuenta que el hombre que recogió los 5 mil dólares en efectivo andaba vestido de negro, con gorra y mascarilla negra, y pidió que no le tomaran fotos. Dice que le dieron como correo electrónico [email protected]

Su hijo sin paquetería

Además, denunció que su hijo Jaime Navarrete tiene nueve semanas sin recibir paquetería en el Sistema Penitenciario Nacional "Jorge Navarro" conocido como “La Modelo”, en Tipitapa.

“Yo quiero ver a mi hijo tengo un año y cuatro meses de no ver a mi hijo, hoy mi hijo tiene nueve semanas de no recibir paquetería de no recibir visita, pido, por favor, misericordia, pido su libertad”, imploró Blandón.

Jaime Navarrete fue secuestrado por primera vez en 2018 y condenado a 24 años de cárcel, supuestamente por haber asesinado a un paramilitar, sin embargo salió de prisión bajo la polémica Ley de Amnistía, el 10 de junio de 2019. Comprobante del último pago de la multa de 3 mil dólares que impuso el Poder Judicial al preso político Jaime Navarrete.

Su libertad fue una de las más cortas porque el 24 de julio del mismo año fue nuevamente capturado para luego acusarlo y condenarlo por delitos relacionados con droga.

El pasado 28 de enero del 2023, Jaime Navarrete cumplió con la condena por el delito común que le imputó el régimen, incluso su madre pagó la multa de 3 mil dólares, pero no lo liberaron.

“Mi hijo preso político Jaime Enrique Navarrete Blandón que se encuentra en las cárceles de máxima seguridad va a cumplir en julio 6 años de sufrimiento. Hoy me dirijo al comandante Daniel Ortega y Rosario Murillo les pido, por favor, la libertad de mi hijo”, dijo Blandón.

Blandón promete sacar del país a Jaime si se lo entregan “Si ellos quieren que salga del país que me lo entreguen, yo estoy dispuesta a sacarlo a mi hijo del país, pero no quiero seguir con este sufrimiento, yo llevo 6 años con esta cruz y creo que ya es suficiente ya no soporto, ya estoy muy mal de salud”.