Confiscan casa de Noel Vidaurre en San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua

Equipo de Periodistas

Mayo 27, 2024 11:03 AM

El ex precandidato presidencial, excarcelado político y desterrado en Estados Unidos, Noel Vidaurre, confirmó a 100% Noticias la toma de una vivienda en San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua.

Según Vidaurre personal de la Procuraduría General de la República junto a la Policía, fueron los que ejecutaron la confiscación de su casa de verano. Las casa de Vidaurre robada es una gran propiedad en Lomas de San Juan del Sur. Era la que quedaba en la parte más alta de San Juan del Sur.

Se calcula que, solo la construcción de la vivienda, mide unos 600 metros cuadrados con un terreno de más de 2 mil varas cuadradas. Vidaurre, en los últimos 15 años, fue el abogado del Grupo Coen. Su Presidente Piero Coen fue confiscado.

"Lo único que sé es que la tomaron, llegaron de la Procuraduría con la Policía, sacaron al celador y es lo único que sé, no sé nada más desafortunadamente. No hay nadie que me pueda informar”, indicó Vidaurre.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, comenzó otra ola de confiscaciones y toma de propiedades tras el arresto casa por cárcel de Humberto Ortega, hermano de Ortega. La semana pasada la exguerrillera, Mónica Baltodano, denunció que tras escribir un artículo de opinión sobre por qué la arremetida contra el General en retiro Humberto Ortega, su casa en Laguna de Apoyo, Masaya fue confiscada y tomada.

Baltodano mantenía comunicación con Ortega y aseguró a 100% Noticias que, estas comunicaciones, "pudieran haber sido rastreadas", pero que sus conversaciones eran para temas de historia del sandinismo.

Ahora, Vidaurre, reporta la confiscación de su casa de verano en San Juan del Sur.

El organismo Hagamos Democracia presentó un informe preliminar sobre 36 de 316 nicaragüenses desnacionalizados, víctimas de confiscación, sumó más de 258 millones de dólares, por lo que fue denominado apenas "la punta del iceberg" de la "nueva piñata" en Nicaragua.

El régimen de Daniel Ortega respondió a través de la PGR, diciendo, que habían "recuperado" propiedades para el Estado y el dictador Daniel Ortega fue más allá al decir que eran propiedades, producto del lavado de dinero y narcotráfico, algo que los afectados han rechazado rotundamente, pues son confiscaciones políticas.

Entre las propiedades confiscadas y ocupadas en San Juan del Sur, está el Hotel Casa Blanca de Rafaela Cerda, madre del exmagistrado judicial, Rafael Solís, así como un condominio de la familia Chamorro Barrios. Un patrimonio que heredó, a sus hijos, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.