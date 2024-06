Unidad Nacional elige al nuevo Consejo Político de forma virtual

Equipo de Periodistas

Junio 10, 2024 07:27 PM

La Unidad Nacional Azul y Blanco eligió este fin de semana a su nuevo Consejo Político cuyo periodo será hasta el 2027. El más votado fue José Antonio Peraza con 48 votos, seguido de Jesús Tefel con 43 votos y Ana Quirós quien obtuvo 40 votos.

Los otros miembros del CP, son Juan Diego Barberena, quien obtuvo 38 votos, Héctor Mairena, fue electo con 28 votos, María Teresa Blandón, obtuvo 23 votos, Marlon Caldera y Wisthon Noguera obtuvieron 18 votos.

En la región autónoma costa caribe norte, José Barrientos obtuvo 9 votos y en la región autónoma de la costa caribe sur, César Gómez logró 5 votos.

El acta del comité electoral fue filtrada a medios de comunicación y el nuevo Consejo Político quedó integrado de esta manera: Ana Quirós, Héctor Mairena, Jesús Tefel, José Antonio Peraza, Juan Diego Barberena, César Gómez y José Barrientos.

Estos cargos, aún pueden ser impugnados, pero si no se recibe ninguna quedan firmes y serán oficializados entre jueves y viernes por la UNAB.

¿Por qué poca participación?

La Unidad Nacional está integrada por un aproximado de 40 organizaciones que se juntaron en este espacio en el año 2018, con el tiempo decenas abandonaron el espacio.

Por lo que cada organización que se acredita para votar, nombra a un representante y este puede votar por seis personas aspirantes al consejo político.

“No participan todos los miembros de la Unidad Nacional, aquí cada consejo municipal y cada consejo regional y cada organización tiene a un representante que es el que vota. No es que todo el pleno vota, eso solo son los representantes los habilitados por cada una de las instancias dentro de la unidad nacional que están habilitados para votar. Obviamente, no son todas las personas de la unidad nacional los que votan, si no que únicamente los representantes de esas instancias, para las votaciones, que fueron debidamente acreditadas”, explicó a 100% Noticias Olama Hurtado del equipo de comunicación de la UNAB.

La votación en la Unidad Nacional Azul y Blanco, que nació en el 2018, se realizó de forma virtual los días sábado y domingo.