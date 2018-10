POLÍTICOS NICAS ACONSEJAN A PRESIDENTE DANIEL ORTEGA SE REÚNA CON PRESIDENTE GUILLERMO SOLIS DE COSTA RICA

A pesar de que en la agenda del presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, no esté programado un encuentro bilateral con su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, tras su llegada a San José para participar en la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, expertos en diplomacia nicaragüenses aconsejan desde Managua una reunión amigable entre ambos mandatarios. La relación El ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, aplaudió la llegada del mandatario nicaragüense a Costa Rica y destacó que si Ortega se reunió con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, en diciembre de 2012, luego de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, no tendrá absolutamente ningún problema de reunirse con su similar costarricense para un encuentro amigable. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arribará este 28 de enero a suelo costarricense para asistir a la III Cumbre de la Celac, a desarrollarse por dos días en San José, confirmó el miércoles el vicecanciller de ese país, Alejandro Solano. Ortega no llega a esta nación centroamericana desde mayo de 2010, cuando asistió a la toma de posesión a la Presidencia de Laura Chinchilla (2010-2013), con quien las relaciones entre ambos países, durante su mandato, se deterioraron por litigios fronterizos. 'Yo no dudo que al llegar allí (Costa Rica), Daniel (Ortega) sabrá perfectamente manejarse con Solís, porque es un político experimentado en asuntos de relaciones internacionales y sabe mejor que nosotros que Costa Rica y Nicaragua necesitan de una relación simbiótica', comentó Aguirre. NECESARIO Por su lado, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, el diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Jacinto Suárez, dijo que ojalá en ese encuentro multilateral, se dé el acercamiento entre los dos mandatarios. 'Mirá, el presidente (Daniel) Ortega va a la Celac, y si allí se da un encuentro, está bien, y si no, no importa, porque él no va a Costa Rica específicamente a buscar al gobierno sino a una reunión multilateralmente que generalmente es de un día', señaló Suárez. Aguirre agregó que los dos mandatarios deben recordar que hay una agenda bilateral que es mucho más amplia que las disputas en la zona del río San Juan. END