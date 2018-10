28, Enero, 2015 28, Enero, 2015 8:24 a.m. 8:24 a.m.

CID GALLUP: 50% APRUEBA A PRESIDENTE ORTEGA

El alto costo de la vida, el desempleo y los asaltos son los principales problemas que aquejan a los nicaragüenses, muestran los resultados de la más reciente encuesta de la firma Cid Gallup, presentados en el programa Esta Noche. Estos hallazgos, sin embargo, no afectan la imagen del presidente Daniel Ortega, cuya gestión cuenta con un amplio respaldo de la población, pues según el sondeo el 50% considera su gestión de gobierno es buena y muy buena. La encuesta se realizó a nivel nacional -menos Corn Island- entre el 6 y 13 de enero, con entrevistas a 1,208 nicaragüenses mayores de edad. Los resultados tienen un nivel de confianza del 95%, explicó Carlos Denton, de Cid Gallup, en el programa Esta Noche. Los resultados generales de estudio muestran que los nicaragüenses encuestados perciben “condiciones económicas desfavorables”, y el 44% asegura que se ha producido un “incremento excesivo” en el precio de la canasta básica, un 15% asegura tener un familiar desempleado y el 45% de los encuestados aseguró sentir que han aumentado los hechos delictivos en el país, lo que representa al menos 150 mil personas asaltadas, entre septiembre del años pasado, cuando Cid Gallup hizo su anterior medición, y este año. “El pueblo nicaragüense percibe condiciones socioeconómicasdesfavorables; reportan mucho desempleo, sienten que se encarecen los productos básicos de consumo, y además hay pesimismo sobre el estado actual de las finanzas familiares y nacionales”, se lee en el estudio, en el que se explica que“pese al clima de escepticismo, los ciudadanos esperan que el futuro traiga mejores condiciones y que, tarde o temprano, el gobierno de Daniel Ortega logre revertir las diferentes problemáticas. La población exime por lo menos en parte de responsabilidad al gobierno sandinista; la mayoría opina que este hace todo lo posible para mejorar las condiciones de vida de su pueblo”. La gestión de Ortega cuenta con un 50% de aprobación, mientras que el 68% de los encuestados tiene opiniones favorables del mandatario. “Nadie cree que el Gobierno puede realmente acabar con estos problemas. Ellos han estado aquí ya por mucho tiempo y hacen lo que pueden, esa es la forma de explicar estos resultados”, dijo Denton. Casi la mitad sin cédulas La encuesta de Cid Gallup también ahondó en el problema de las cédulas. La encuestadora preguntó a los entrevistados sin cuentan con una cédula vigente, y el 45% dijo no tener el documento de identificar, a pesar de contar con la edad establecida por la ley. “Casi la mitad no tiene cédulas. Muchos alegan el costo de 300 córdobas, que es un monto importante para un desempleado”, explicó Denton. La encuesta asegura que “entre aquellas personas ques eñalan tener identificación (55%), es un pequeño grupo el que ha validado el documento en el órgano electoral”. Aprueban canal, pero… En la misma encuesta Cid Gallup entrevistó a la encuestados en relación a su opinión sobre la concesión del Canal Interoceánico que Daniel Ortega otorgó al empresario chino Wang Jing, a través de la Asamblea Nacional en 48 horas, sin una discusión de fondo y sin consultas. El 54% la respalda mientras el 39% la rechaza. Los resultados del sondeo muestran un alto desconocimiento del Canal por parte de la población: el 39% de los encuestados dijo que sabe “poco” del proyecto canalero, mientras un 13% afirmó no saber “nada”. Sin embargo, el 41% de los encuestados afirma que apoya “mucho” la obra de ingeniería, mientras que un 21% dijo apoyarla “algo”, un 17% “poco” y un porcentaje similar respondió no apoyarla en “nada”. Además, el 43% de los encuestados dijeron estar seguros de que el Canal se construirá, 39% respondió que “puede ser” que se construya, mientas que un 18% aseguró tener dudas. La encuesta preguntó a los entrevistados por su simpatía política. De los 1,208 encuestados, el 51% aseguró ser simpatizante del gobernante Frente Sandinista, mientras que el 41% no mencionó simpatía política o se identificó como indeciso, solo el 6% se identifica con los partidos PLC y PLI. Los mejor valorados La encuesta de Cid Gallup presentó una lista de las personalidades nacionales mejor valoradas en el país, encabezando dos mujeres el listado de opiniones favorables: AmintaGranera, jefa de la Policía Nacional: 71% Rosario Murillo, primera dama y vocera del gobierno 70% Daniel Ortega, presidente de la República: 68% Leopoldo Brenes, Cardenal y arzobispo de Managua: 53% Dionisio Marenco, ex alcalde de Managua: 34% Sin figura de oposición A Carlos Denton, de Cid Gallup, le llamó la atención que en el país no haya una figura o grupo de oposición valorado por la población. De hecho, la encuesta muestra que el ex candidato presidencial y en otro tipo autollamado líder de la oposición, Eduardo Montealegre, cuenta con una opinión favorable baja entre los encuestados, de un 14% según el sondeo, mientras que la opinión desfavorable asciende al 53%. “No hay oposición. Esta es una democracia donde no hay una figura ni un partido de oposición al gobierno actual. Eso es insólito, sobre todo de frente a un periodo electoral. Es muy extraño que no aparezcan figuras, alguien que aproveche este espacio”, explicó Denton. Confidencial