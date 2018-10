18, Marzo, 2015 18, Marzo, 2015 2:10 a.m. 2:10 a.m.

SOLDADOS VENEZOLANOS LISTOS PARA DARLO TODO ANTE CUALQUIER CONFLICTO

Fidel Castro destaca que los oficiales venezolanos están "listos para dar hasta la última gota de su sangre por la patria". En la carta dirigida a Maduro y publicada en el periódico oficial cubano Granma, Castro asegura la ejemplar disciplina y espíritu de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sentencia: "haga lo que haga el imperialismo de Estados Unidos, no podrá contar jamás con ellas para hacer lo que hizo durante tantos años". Además, el líder de la revolución cubana advierte que los aliados bolivarianos analizarán "la insólita política del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y el ALBA". Este martes el gobierno venezolano pagó un espacio de una página en el diario The New York Times para publicar un mensaje en el que reclama que el gobierno de EE.UU. cese lo que califica de acciones hostiles en su contra y que el presidente Obama derogue el decreto que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Fuente: CNN en español