12, Enero, 2016 12, Enero, 2016 10 a.m. 10 a.m.

NAVARRO CREARÁ UN NUEVO MOVIMIENTO POLÍTICO

None

El diputado Wilfredo Navarro manifestó a 100% Noticias, que trabaja en la creación de un nuevo movimiento político denominado 'Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente', el cual será conformado por disidentes del PLI y PLC, encabezado por él mismo. Navarro aseguró que el porqué del movimiento es fomentar la unidad de los verdaderos liberales. ''La intención de este movimiento no es dividir a la oposición, creemos que presentando esta opción, la base liberal que es lo que interesa, no estas cúpulas corruptas de estos dos partidos, serán quienes vean una opción'', determinó. El legislador y disidente del PLC señaló que su movimiento no firmará ningún tipo de alianza política con los actuales opositores. ''No vamos a fortalecer a ninguno de estos partidos'', indicó. Por su parte, el ex presidente Arnoldo Alemán restó importancia a las declaraciones de su ex ministro de trabajo. ''Wilfredo Navarro fue suspendido totalmente del PLC'', enfatizó Alemán al añadir que el 'PLC es el verdadero partido de la oposición' y por tanto no están interesados en pedir un escaño para Wilfredo Navarro en la Asamblea Nacional. Navarro presentará la próxima semana una solicitud de inscripción ante el CSE y refirió que el nuevo movimiento cuenta con directivas en todo el territorio nacional. Stalin Andino/100% Noticias