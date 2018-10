22, Enero, 2016 22, Enero, 2016 10:05 a.m. 10:05 a.m.

PLI INSISTE EN CANDIDATURA DE KITTY MONTERREY PARA MAGISTRADA

El Partido Liberal Independiente insistirá nuevamente con la candidatura de Kitty Monterrey para magistrada electoral. Cabe recordar, Monterrey fue vetada en el pasado por el Frente Sandinista bajo el argumento que Monterrey tiene doble nacionalidad cuando el PLI la propuso para llenar la vacante del fallecido magistrado José Marenco, pero en su lugar fue electa Judith Silva, ex ministra del INVUR. Sin embargo, el PLI no acepta los argumentos sandinistas. ''Claro no se dejó, esa es una opinión muy política de la bancada del Frente Sandinista y de algunos diputados, sin embargo, no es algo que nosotros tomemos como claro'', expresó Wilbert López, jefe de bancada PLI. Hasta la fecha solo se presentó la candidatura de Norma Moreno, propuesta por el presidente de la República y que según un análisis preliminar, cumple con todo los requisitos establecidos por la Constitución Política y la Ley Electoral. ''Estamos iniciando la consulta con la señora Moreno Silva, citándola el miércoles a las 10.30 de la mañana para oír los planteamientos y aportes que pueda hacernos y proceder a elaborar nuestro informe'', señaló Wilfredo Navarro, presidente de la Comisión Especial. Edwin Castro, jefe bancada FSLN consideró la propuesta que hizo el Ejecutivo sobre Norma Moreno para el cargo de magistrada y alegó ''nosotros como bancada del Frente Sandinista vamos a retomar y asumir la propuesta del presidente Ortega''. La Comisión presentará su informe final a la junta directiva del parlamento el próximo 3 de febrero. El nuevo magistrado o magistrada tendrá que ser electo con el 60% de los votos. Stalin Andino/100% Noticias