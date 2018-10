RECUERDAN MASACRE DEL 22 DE ENERO Y PIDEN OBSERVACIÓN ELECTORAL

Un día como hoy, pero en 1967, se perpetuó la masacre del 22 de enero donde al menos unas 100 personas que participaban en una manifestación que pedía al régimen somocista elecciones libres y transparentes, murieron fusilados por la guardia nacional. 49 años después, los opositores esperan que el gobierno sandinista reflexione y permita la observación nacional e internacional. ''Debe ser una reflexión para el gobierno esta oportunidad que tiene, para dar lo que la población demanda, elecciones libres y transparentes, y creo que tiene la oportunidad, porque si no, la historia va juzgar'', señaló Wilber López, jefe de bancada PLI. Wilber López, PLI exige elecciones libres Pero el diputado Edwin Castro alegó que quienes piden elecciones libres son quizás los seguidores de quienes traicionaron al pueblo ese 22 de enero. ''Hay que revisar quienes son los que piden eso, si no son tal vez los seguidores de esos que traicionaron al pueblo ese día'', refirió Castro. Por su parte, Raquel Dixon, segunda secretaria de la Asamblea Nacional aseguró que 'las elecciones sí van a ser transparentes y que no hay duda en la claridad de los resultados que terminarían dando la razón'. ''Las elecciones siempre han sido transparentes, no hay necesidad de pedir algo que se ha venido realizando en el país'', afirmó Dixon a 100% Noticias. La última encuesta de M&R consultores, señala que el 80% de la población está a favor de la observación nacional e internacional.