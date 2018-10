14, Marzo, 2016 14, Marzo, 2016 5:37 a.m. 5:37 a.m.

KITTY MONTERREY SE AMPARA CONTRA ASAMBLEA NACIONAL

None

La directora Ejecutiva del Partido Liberal Independiente, Kitty Monterrey, llegó esta mañana a los juzgados de Managua para presentar un amparo contra la Asamblea Nacional, ya que no la dejan correr para optar a un puesto en los cargos públicos. En ocasiones anteriores, Monterrey ha querido postularse para el cargo de Magistrada en el Consejo Supremo Electoral, pero la comisión especial que analiza las candidaturas ha decidido que está inhibida por haber nacido en Estados Unidos. "Estoy luchando por mis derechos constitucionales, a mí me tienen que reconocer que yo soy nicaragüense de origen y que por lo tanto tengo todo el derecho del mundo a optar por a cualquier cargo público", dijo Monterrey. Además reiteró que este amparo no es por lo que representa el cargo, si no, por sus derechos constitucionales, " No es por el cargo, que se empecinan en hacer creer que es por el cargo, esto es por mis derechos constitucionales, ellos no pueden estar violando la constitución, regalando ciudadanías a extranjeros y a mí que soy nicaragüense negarme mis derechos. Monterrey, estuvo acompañada por el diputado Wilber López, que expresaba: "Estamos convencidos que doña Kitty tiene todos los requisitos que la ley establece a la hora de optar algún cargo, pero más que eso nosotros estamos claros de su nacionalidad como persona, como nicaragüense". El diputado Augusto Valle también se hizo presente porque cree que el reclamo es justo ya que la constitución le da esa facultad. https://www.youtube.com/watch?v=pjWcCLEGQlc&feature=youtu.be 100% Noticias.