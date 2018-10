20, Mayo, 2016 20, Mayo, 2016 10:33 a.m. 10:33 a.m.

NAVARRO FIRMARA ALIANZA CON EL FSLN

El coordinador del movimiento liberal constitucionalista independiente, Wilfredo Navarro, afirmo que ya inicio pláticas con el frente sandinista de cara a la firma de una alianza. Con la singularidad que lo particulariza, Navarro señalo que aunque no le quita el sueño repetir como diputado afirma que no es hipócrita y si aceptaría la diputación si se la ofrecen. Para Wilfredo Navarro, la alianza unida Nicaragua triunfa que encabeza el FSLN, es la única opción que los nicaragüenses tienen para salir de la pobreza extrema y es por eso que respaldaran este proyecto. Meses atrás Navarro solicito ante el CSE la personería jurídica del movimiento político que él, encabeza. 100% Noticias