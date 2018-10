CAPTURAN A HIJO Y HERMANO DEL PRESIDENTE DE GUATEMALA

6:42 a.m.

Capturan a Samuel Morales y a José Manuel Morales, hermano e hijo respectivamente del presidente de guatemalteco, Jimmy Morales. Ambos son señalados de haber elaborado la supuesta emisión de una factura por un servicio que nunca fue prestado cayendo en corrupción, según la Prensa Libre de Guatemala.

Samuel fue detenido en un allanamiento en su vivienda en una colonia guatemalteca por agentes del Ministerio Público, mientras el hijo del mandatario chapín, José Manuel fue notificado a presentarse ante la judicatura por una orden de arresto en su contra debido a que el joven reside en la mansión presidencial, recinto que tiene inmunidad por ser la vivienda del presidente.

Por este caso también está detenido Mario Estuardo Orellana López, padre de la exnovia del hijo del presidente.

“Me siento tranquilo, en paz. No he cometido ningún delito, si alguna falta he cometido estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias que eso tenga”, refirió Samuel Morales al llegar a tribunales.

El hermano del mandatario, que desde la campaña presidencial de 2015 tuvo relación en cuanto a la comunicación del partido FCN-Nación, afirmó de la captura: “Hasta bueno es, me encontraron en la misma casa, con la misma gente, sin seguridad, ni lujo o exceso, como siempre he sido”.

Momento de la captura del hijo del presidente Morales.

Antecedentes

Una investigación develada el segundo semestre del año pasado, determinó la implicación de Samuel Morales y el hijo del presidente, José Manuel Morales Marroquín, en un aparente acto de corrupción en el Registro de la Propiedad.

Samuel reconoció en septiembre pasado que como un “un favor” para su sobrino José Manuel, solicitó una factura al restaurante Fulanos & Menganos, para simular el servicio de 564 desayunos para el Registro General de la Propiedad.

Las investigaciones iniciaron por una denuncia de la Contraloría por 564 desayunos que nunca se sirvieron, por los que supuestamente se pagaron Q90 mil al restaurante en mención.