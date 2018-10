USUARIOS DE REDES ENFURECIDOS CON GALERÍAS

3:36 a.m.

Que un vigilante de seguridad sacara a dos menores que consumían en el Food Court de Galerías Santo Domingo, al parecer por la humilde vestimenta que estos llevaban; ha enfurecido a los usuarios en las redes sociales, quienes no han escatimado palabras para expresar su molestia ante este acto, calificando de discriminatorio y clasista. Desde que ocurrió bochornoso hecho, los "Me Gusta" a las publicaciones en su cuenta en facebook, cambiaron a lluvias de "Me Enfurece". Algunos usuarios hasta mencionan la Constitución Política del país.