Más temprano circulaba la información que los campesinos se saldrían de la Alianza para tener voz y voto de forma independiente pero dentro de la Coalición Nacional.

Extraoficialmente se había informado a 100% Noticias que el Movimiento campesino se saldría de la Alianza Cívica. Consultado vía telefónica, Lenner Fonseca, aclaró que "no hay ninguna intención de salirnos de la Alianza Cívica" y que la Asamblea campesina que sostendrán este sábado será para hablar con líderes territoriales como parte de la organización interna del movimiento.

Dentro del Movimiento campesino hay varios que presionan para que se tenga mas espacios dentro de la Alianza y Coalición nacional, pues se han sentido relegados. Los campesinos reclaman tener voz y voto en la gran Coalición Nacional.

Medardo Mairena, consultado la noche del viernes, por Artículo 66, si descartan una salida de la Alianza Cívica, respondió "que si de aquí al 25 de febrero no se han resuelto problemas internos que hay entre algunos en movimientos y sectores tomaremos decisiones, y le diremos al pueblo cual es la razón por la cual no se ha podido unificar" agregó que este viernes hicieron presencia en la conferencia de prensa de la Alianza cívica y UNAB "el día de hoy teníamos agenda propia, pero hubo representación en la conferencia de prensa de dos líderes campesinos" aseguró Mairena quien dijo que mantiene una ajustada agenda de trabajo pues la demanda que tienen del pueblo es "fuerte".

El jueves cuando se anunció la conferencia de la coalición nacional, la excarcelada política y miembro del movimiento campesino, Kenia Gutiérrez consideró que era "preocupante tanto circo" y demandó espacios si "quieren realmente unidad" agregó "dejen que el pueblo decida y que la empresa privada deje de comprar conciencias".

Es preocupante tanto circo. Si quieren realmente unidad, cedan sus espacios a quienes realmente les corresponde. Dejen que el pueblo decida y que la empresa privada deje de comprar conciencias @AlianzaCivicaNi @UnidadNic @donaldo_norman @resistenciacamp @SoyBotaDeHule19 — Kenia Gutierrez (@KeniaGGAB) January 17, 2020

Durante una entrevista en el programa Esta Noche con Carlos Fernando Chamorro, el líder campesino Medardo Mairena dijo que “si de aquí a finales de febrero, no hemos visto humo blanco, no vamos a seguir esperando y tomaremos nuestras propias decisiones, porque sabemos que este pueblo quiere salir de este atolladero, y por estar esperando que se resuelvan estas diferencias entre sectores, no vamos a salir de esta historia de nunca terminar”.

En octubre del 2019 el líder campesino Freddy Navas cuestionó en una entrevista brindada a Canal 10, la conformación y espacios de la Alianza Cívica.

“No tenemos nosotros como movimiento campesino y aliado ninguna ONG. Todas son personas de base, personas que estuvieron en los tranques, personas que fueron excarceladas, personas que no caben ahí dentro de la Alianza Cívica. Ahí en la Alianza Cívica dicen que hicieron una reingeniería, pero lo que hicieron fue como en el ajedrez: mover las fichas mismas que estaban ahí. (Edwin) Carcache, Medardo (Mairena), siempre han estado ahí. Dicen que no pueden aceptar víctimas del gobierno, pero Carcache y Medardo son víctimas directas del gobierno”, cuestionó Navas.

Este viernes Lener Fonseca y otro dirigente campesino estuvieron presentes en el lanzamiento de la Coalición Nacional que hizo la Alianza cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Llamó la atención que ni un miembro del movimiento campesino estuvo en la mesa que presidió el acto.