Amenazan de muerte física y le declaran muerte civil a sandinista histórico

En un nuevo vídeo que circula en las redes sociales el sandinista histórico de Estelí, Marlon Sáenz, arremete contra la dirigencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, quienes decidieron darle la espalda, luego de los cuestionamientos que Sáenz hizo durante una asamblea de sandinistas el pasado 25 de enero en Estelí.

En esa ocasión Sáenz criticó la falta de relevo generacional, sacó a relucir el histórico reclamo de la vieja militancia desde que llegó al poder Daniel Ortega en 2007 y la exclusión de los militantes históricos por la JS de Rosario Murillo y externó su preocupación por el estado de salud del dictador Daniel Ortega, quien no tiene ningún sucesor, dado que es considerado el líder supremo del FSLN.

Estas críticas le costó la muerte civil, al sandinista Marlon Sáenz, quien dijo en un reciente vídeo “Estoy pasando una crisis familiar se acabó mi matrimonio lo más grande que yo he tenido, lo que más he adorado y preservado, pero no fue mi culpa”

Momento en que se escucha a la pareja de Sáenz cuestionarlo“¿Quién del sandinismo histórico están aquí para ayudarte?, Cuántas veces los sandinistas a venido ayudarte a vos Saenz? hoy estás como borrego, en todas las noticias nacionales e internacionales y aquí no está ningún compañero para vos, has cambiado tu familia por el Frente Sandinista”, reclama la mujer, y luego le advierte que a sus hijos y su esposa “cualquiera les puede matar o bien a manos del Frente Sandinista o de los famosos puchos que vos decís”

En el facebook live, Sáez critica la posición de William Grigsby, (El Chele Grigsby) periodista sandinista de Radio La Primerísima. “Es fácil ser dueño de una radio, decir cosas más fuertes de las que yo digo y no les dicen nada , no sé si le orientan, no sé si tiene padrinos, pero el chele Grigsby dice cosas peores que las que yo digo y nadie le dice nada”.

“Se pusieron enojados y se aprovechó la derecha, aquí nunca he salido como un contrario al Frente, he salido sí, señalando todo lo que le hace daño al Frente. Hay compañeros que estaban en una asamblea del sandinismo histórico, donde se expresó todo mundo, donde hubieron casi 30 intervenciones y de las 30 intervenciones que existieron todas fueron fuertes contra la dirigencia departamental y nacional por el maltrato, por el aislamiento que existe para el sandinismo histórico”, reclamó.

En el vídeo Sáenz vuelve atacar a la Juventud Sandinista de Rosario Murillo, “Se corrieron la chavalería, mariconada, que según el Chele Grigsby son los dueños del país. Para el 2021, van a tener jóvenes un millón doscientos diez mil jóvenes, qué acaso ese millón van a votar todos por el frente, hay muchos que repiten lo que dicen los puchos y le dan la razón y tratan como opresores y como asesino a la policía y al sandinismo y al sandinismo histórico sobre todo porque está la cobardía de los supuestos jóvenes, se corrieron estos jóvenes que promueve la Rosario que lo pone como la última maravilla, se corrieron, fuimos los viejitos los que tomamos la defensa de este paquete” manifestó molesto Sáenz.

Para Sáenz, los sandinistas históricos valen por 5 y 10 para asumir y defender la revolución “Supuestos jóvenes sandinistas que no se corrieron por cobardes, se corrieron por falta de convicción porque no le ha enseñado capacitación político ideológica, para que tenga la capacidad de agarrarse los huevos para combatir en la montaña y la insurrección, como lo hicimos nosotros en nuestra juventud” criticó Sáenz.

“Como 700 mil (militantes históricos) nos dispusimos para arrancar los tranques, para acabar el golpismo, y 10 mil 200 jóvenes, el resto se escondió y se corrió”, manifestó. Aseguró que los jóvenes “no pueden hacer trabajo político” que el Frente necesita ahora “porque que solo saben gritar “gracias a Dios y a la compañera”.

En la transmisión que era observada por simpatizantes del orteguismo, Sáenz también criticó el culto a la personalidad hacía Daniel Ortega. “Ya que se acabe el culto a la personalidad, vamos a hacer un culto a la personalidad y en 10 años Daniel va a estar muerto y después a ¿a quién le vamos a hacer culto a la personalidad?, no, aquí es el culto a la personalidad jurídica que se llama Frente Sandinista, aquí es gracias al Frente Sandinista, Rosario no pone un real de sus centavos para lo que llegan a repartir”, expesó.

Sáenz siguió en acusaciones y reclamos contra correligionarios, a quienes señaló de ser “neosapistas” "Por querer quedar con Rosario y decir estos son miles y a la hora que no les des una prebenda se va a correr ese joven porque no tiene ideología. No es gracias a Rosario es gracias al Frente Sandinista, a sus héroes o a sus mártires,” señaló.

“Yo nunca he atacado al partido he atacado personas, y ataqué he cierto cuando propusieron a la compañera Rosario de vicepresidente, no estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo en que sea la vicepresidenta, cumplo y la apoyo por disciplina, pero tiene su argollitas, y sus hijos. El sandinismo histórico vamos a ir has home con el Frente, vamos a ir hasta home con Daniel, pero eso no quiere decir que nos van a callar la trompa”

“Qué malo hay que diga que Daniel ha estado enfermo, si todo mundo sabe que Daniel usa chaqueta porque le hace daño el sol parecemos pendejos” sostuvo el sandinista histórico.