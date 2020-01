11:40 a.m.

"El comandante Daniel, todos saben sus problemas de salud" expresó en una Asamblea de sandinistas el militante Marlon Sáenz el pasado 25 de enero en Estelí.

Una Asamblea de sandinistas históricos que se realizó el pasado 25 de enero en Estelí, dejó en evidencia las preocupaciones que tienen por el estado de salud del dictador Daniel Ortega y que el partido no tiene relevo, seguidores y están sin organización en algunos barrios.

"¿Qué sandinismo tendremos cuando no esté el comandante Daniel? Si estando el comandante Daniel, somos excluidos y el comandante Daniel, todos saben sus problemas de salud tiene 75 años, en 2021 (tendrá) 76 y 81 cuando termine período y después de Daniel qué compañeros? Si estando todavía, somos excluidos muchos sandinistas históricos, y cuando no esté el comandante, hasta patadas van a dar" dijo con desesperación Marlon Sáenz, un sandinista de Estelí.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Téllez: “FSLN, una estructura colapsada, una organización política liquidada”

La semana pasada se observó a un Daniel Ortega tambaleante y casi cae al bajar las escaleras en el palacio de la cultura. Ortega fue sostenido por la batería de escoltas policiales sandinistas que lo acompañan cada vez que sale del complejo el Carmen.

Sacó a relucir el histórico reclamo de la vieja militancia desde que llegó al poder Daniel Ortega en 2007 y la exclusión de los militantes históricos por la JS de Rosario Murillo.

En noviembre del 2019, Edén Pastora, conocido como el comandante cero, también insistió en que Ortega debería de nombrar a su próximo sucesor “cuál va a ser el próximo candidato, nuestro próximo dirigente” del frente sandinista, una vez que Daniel Ortega desparezca o quede imposibilitado de una enfermedad, dijo Pastora.

Este sandinista histórico, conocido como el chino, cuestionó la falta de organización en los barrios y falta de gente en las marchas.

"Cómo es posible que las marchas que se hacen los sábados no van ni 80 personas a pie, 30 carros que van solo los choferes y adelante van 25 motos. Algo esta mal en Condega para que a una marcha no vayan ni 200 personas. Yo no publico esos videos porque van a decir que le estoy haciendo mal al partido. Pero tengo todos los videos sobre eso" expresó el militante a quien aplaudían y daban la razón los otros sandinistas que participaron de la Asamblea.

NADIE QUIERE CARNET DE MILITANTES DEL FSLN Y NI ELLOS CREEN EN LAS ENCUESTAS DE M&R

Sáenz, quien se sostenía con un bastón, aseguró alarmado que el partido tiene que rogarle a la gente para que se hagan militantes.

"Y andaban sofocados un grupito para cumplir la meta de los carnet. Es decir ahora sos militante rogado y antes te tenías que ganar la militancia" y agregó "tampoco que estas reuniones sean para que sean bomberos que estemos apagando el fuego. Sabemos la problemática en la organización. Sabemos los bajos índices que tenemos en estadísticas aunque te saquen las encuestas" afirmó Marlon Sáenz quien publicó su intervención en su perfil de facebook.

" Y en 2018 nos tomaron en cuenta" en referencia a la organización de militancia histórica que se prestó para ser paramilitares y que ejecutaron el plan limpieza. Sáenz dijo que 3 meses antes de abril del 2018 todo estaba "normal" y ellos estaban excluidos.

"Es bueno que se acaben las argollas, el cuñadito la carita bonita que le damos pegue... Compa aquí cada quien merece su lugar, para que pueda participar, que pueda haber inclusión de verdad porque los puños inciden en mucha gente" criticó.

Su disertación comenzó cuestionando la falta de fomación política de la juventud sandinista que sólo repite un discurso " sin contenido" a la hora de entregar paquetes de comida en algunas viviendas.

“No puede venir aquí una juventud deformada, sin formación para ser relevo del sandinismo histórico” y que según él repiten “gracias a Dios, a la compañera y sandinismo, es un discurso que se repite pero no tiene contenido” criticó.

Y finalizó que "con ese estilo vamos a tener otro PRI en Nicaragua y Dios no lo quiera".

En el perfil de facebook de Marlon Sáenz se observan amenazas a periodistas como los de canal 10.