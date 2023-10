Científicos confirman la eficacia de combinar vacuna y fármacos para combatir la malaria

10:15 AM

Un equipo internacional de investigadores ha comprobado la eficacia de combinar una de las vacunas que se están probando contra la malaria y uno de los fármacos que se emplea contra el paludismo estacional.



Los investigadores, que han publicado los resultados de su trabajo en la revista The Lancet Infectious Diseases, han concluido que se da una reducción de dos tercios en los casos de paludismo, incluidos los casos más graves, y en el número de fallecimientos, cuando se combinan la vacuna y el fármaco.



El trabajo que se ha realizado durante los últimos cinco años ha permitido realizar un seguimiento de más de 5.000 niños y comprobar que la eficacia de una vacuna (la RTS,S/AS01E) y de uno de los fármacos contra el paludismo estacional (el RTS,S) se mantiene durante ese periodo y es muy superior a la utilización por separado.



Este estudio (en fase 3) ha sido coordinado por la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) en colaboración con varios centros de investigación de Burkina Faso, Malí y Estados Unidos.



Según han informado los centros de investigación en una nota difundida hoy, los resultados de esta investigación han contribuido a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidiera ese año recomendar el uso de esa vacuna en contextos de transmisión moderada a alta del paludismo, incluido su uso en zonas con paludismo altamente estacional o en zonas de transmisión perenne del paludismo con picos estacionales.



Los nuevos hallazgos han confirmado el potencial de la vacunación estacional para proporcionar un alto nivel de protección en niños pequeños durante los primeros cinco años de vida, un periodo en el que esta protección es necesaria.



Los investigadores han observado que además de esa combinación (vacuna y fármacos antipaludismo estacional) los niños que participaron en el estudio también utilizaron mosquiteras, por lo que la protección fue aún mayor, y han incidido en la importancia de garantizar el acceso a múltiples herramientas de prevención para reducir la carga de enfermedad y las muertes por esta enfermedad.