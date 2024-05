Equipo de Periodistas

Mayo 06, 2024 03:05 PM

La compañía AstraZeneca dejará de comercializar su vacuna contra la covid-19, Vaxzevria, a partir de mañana, martes, en la Unión Europea por petición propia, según informó la compañía británico-sueca en un comunicado.



La Comisión Europea (CE) notificó el pasado 27 de marzo que, a petición del titular – AstraZeneca – , retira la autorización de comercialización del medicamento a partir de mañana martes.



AstraZeneca justifica la retirada en la falta de demanda y por el excedente de vacunas disponibles en estos momentos en el mercado.



“Dado que se han desarrollado múltiples vacunas actualizadas para variantes de covid-19, ahora hay un excedente de vacunas disponibles. Esto ha provocado una disminución en la demanda de Vaxzervria, que ya no se fabrica ni suministra”, se señala en la nota.



Un portavoz de la CE confirmó esta tarde a EFE que, a petición de la empresa, se retirará mañana la autorización europea de comercializar la vacuna covid -19 de AstraZeneca y señaló que este hecho no es infrecuente cuando los productos no tienen demanda en la UE.



El laboratorio, que hizo la petición de retirada el pasado 5 de marzo ante Bruselas, se felicita por el papel desempeñado por Vaxzevria para acabar con la pandemia. En esta línea señala que, “según estimaciones independientes, sólo en el primer año de uso se salvaron más de 6,5 millones de vidas y se suministraron más de 3.000 millones de dosis en todo el mundo”.



Vaxzevria, la vacuna de AstraZeneca frente a la covid-19, fue la tercera en llegar a España, el 6 de febrero de 2021, una a vez autorizada por la Comisión Europea el 29 de enero de ese año tras la revisión a la que todas las vacunas se someten por parte de la Agencia Europea de Medicamentos.



Fue la tercera vacuna en recibir el visto bueno de los reguladores europeos, después de las elaboradas por Pfizer/BioTech y Moderna.