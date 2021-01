Investigan a 5 personas tras desaparición de joven en Jalapa

Continúa la búsqueda e investigaciones de Katrin Ninell López Martínez, una joven de 21 años que desapareció el día de su cumpleaños. López Martínez desapareció la madrugada del domingo en un barrio céntrico de la ciudad de Jalapa, departamento de Nueva Segovia según reporta la emisora ABC Stereo.

De acuerdo con la información obtenida ese día la joven celebraba con amigos y primos su cumpleaños número 21 y se le perdió el rastro, según la información de su familia. La última vez fue vista fuera de la casa de su abuela materna Cándida Martínez.

Lea Más: Detienen a sospechoso de violar y asesinar a niña de 11 años en Chontales

Asimismo, durante una entrevista realizada el día de ayer, don José Miguel confirmó a Noticias ABC que hay cinco detenidos en calidad de investigados, entre ellos, uno de los primos maternos de la joven.

A la incertidumbre que vive la familia López Martínez se le suma una serie de mensajes y fotografías extrañas que ha recibido al WhatsApp el padre de Katring Ninell en las que se visualiza una especie de lago o laguna, dicha información y número de teléfono ya está en manos de la policía.

La muchacha había regresado en el mes de diciembre de la ciudad Rivas a su natal Jalapa, para despedir el año nuevo y celebrar su cumpleaños el día 9 de enero.

Leer más: Sujeto comete femicidio en Granada y luego se suicida

"Aún no tenemos información del paradero de ella, entre los detenidos está un primo de ella, los demás son vecinos que estaban en el momento de la desaparición de ella, tengo unos mensajes que me llegaron a mí con unas imágenes todas raras de un lago, le pregunto que me diga que significa eso pero no me contesta", manifestó el angustiado padre.

"Si saben algo acerca de mi hija por favor llamen porque la verdad estamos sumamente preocupados, ya son 5 días de la desaparición de ella y queremos saber algo, si está con un muchacho que notifique y a la población si la ven nos contacte a los números de teléfono o llegar a las autoridades más cercanas", pidió don José Miguel. Los números de contacto son: 8474-2915, 7810-7090.