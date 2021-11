Testigos informaron a medios costarricenses que la menor falleció a pocos metros de su vivienda, lo que ha consternado a los vecinos.

De forma instantánea murió la adolescente Maura Alejandra Arauz Arostegui, de 13 años, después que fuera atropellada por una camioneta, cuyo conductor se desplazaba a exceso de velocidad. Al momento de la tragedia, la menor regresaba junto a su abuela regresaban a su vivienda después de hacer unas diligencias. El accidente ocurrió en Carillos Bajo de Poás, en Alajuela, Costa Rica.

Testigos informaron a medios costarricenses que la menor falleció a pocos metros de su vivienda, lo que ha consternado a los vecinos.

Lea más: Honduras impide ingreso de Red Mundial de Jóvenes como observadores internacionales

“Ella venía conmigo cuando vi que la levantó el carro. Veníamos de Grecia y el taxi paró al frente del portón, la chiquita abrió la puerta de atrás y cuando salió venía el hombre en la camioneta. Yo no lo vi, solo sentí el impacto y cuando cayó entré en un estado de nervios”, expresó entre llantos María Teresa Espinoza Cruz, abuela de la adolescente al Diario Extra.

La angustiada abuela indicó que el chofer del taxi que las traía se habría ido detrás del aparente vehículo involucrado, pero no logró alcanzarlo.

Cariñosa

Espinoza describió a Arauz como una niña muy cariñosa con la que compartía diariamente y a la que vio crecer desde muy pequeña.

Lea más: ¿Qué hay detrás del libre visado en Nicaragua para cubanos?

“Era cariñosa, amorosa, que ella por todo jugaba con nosotros, a todo le ponía su sentido. Ya mi chiquita estaba por graduarse, el otro año iba para séptimo, era una muchacha muy bonita, dedicada a sus estudios y nosotros a trabajar para ayudarle a nuestros seres queridos, pero se nos fue, ella decía que quería salir adelante, que quería ser alguien en la vida, quería convertirse en una profesional”, añadió la angustiada abuela, quien aún no da crédito a la tragedia.

Espinoza relató que este 26 de noviembre ella cumpleaños, por lo que tenía planeado venir a celebrar a Nicaragua, viaje que había conversado con la menor.

“Yo iba para Nicaragua porque voy a cumplir 50 años, iba a celebrarlos allá y me decía ‘baby, te voy a extrañar’, y yo le decía ‘yo también, mi amor’. Ella me decía ‘baby, te adoro, nunca me olvidés, te adoro’. Luego ‘baby, siento algo aquí (se señaló el pecho), siento que cómo te vas a ir, siento que no te voy a ver’, me agarró y me dio dos besos”, contó la mujer con lágrimas.

Lea también: Desesperación en Cuba por un pasaje a Nicaragua, costo se elevó a 1,800 dólares

La abuela pide justicia a las autoridades costarricenses por la muerte de la niña. “Quiero justicia por el que le arrebató el futuro a mi nieta, estoy indignada porque me le robó los años a mi nieta preciosa, todos sus sueños ya no van a ser realidad por culpa de él, por su irresponsabilidad. Que hagan todo lo posible para que hagan pagar al que hizo esto con mi nieta y confío en la justicia divina porque yo sé que podrá escapar de los terrenales, pero del cielo nunca”, concluyó entre llantos la señora al Diario Extra.

Al percatarse de la tragedia, los vecinos intentaron auxiliar a la menor, pero los esfuerzos fueron en vano porque falleció desangrada, según el relato de los testigos.