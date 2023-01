Adolescente muere de una puñalada en una calle del mercado Oriental

Los comerciantes relataron que primeramente ambos discutieron, pero minutos más tarde, Álvaro Giovanny, tomó venganza contra el adolescente, a quien asesinó de una puñalada en la espalda

Los comerciantes del mercado Oriental de Managua se encuentran asombrados, después que el adolescente Josué Abraham Novia, de 16 años de edad murió de una puñalada propinada por un hombre de 25 años de edad, cuando lo interceptó en una calle del populoso centro de compras.

La víctima murió en la sala de emergencia del hospital Manolo Morales, en Managua, a donde fue llevado por sus familiares, después que su enemigo Álvaro Giovanny Salinas, lo encontrara en uno de los galerones del sector de Gancho de Caminos, en el mercado Oriental y le pegara una puñalada en la espalda.

Sobre este crimen, los comerciantes relataron que primeramente ambos discutieron, pero minutos más tarde, Álvaro Giovanny, tomó venganza contra el adolescente.

Médicos informaron que el adolescente murió a causa de un shock hipovolémico, es decir, que perdió abundante sangre producto de la herida.

Nayelis Velásquez Novoa, hermana del adolescente, interpuso la denuncia en la Policía para la investigación del crimen. Álvaro Giovanny aún no ha sido capturado, informaron familiares del fallecido.

Inseguridad

Los comerciantes del mercado Oriental, exigen enérgicamente a las autoridades policiales mayor presencia y vigilancia, debido a que muchos delincuentes caminan realizando fechorías.

“Andan muchos ladrones en este mercado y la Policía no hace nada, andan unos policías caminando, pero no requisan a los pedreros y huelepegas, aquí caminan robando a todas horas”, reprochó una de las comerciantes.

“Andan hasta gancheras robando y la Policía no hace nada para controlar la delincuencia”, insiste otro de los comerciantes.

Álvaro Giovanny será sepultado en un cementerio de Managua, mientras su familia exige justicia sobre su muerte.

“Pedimos a la Policía que capture al asesino y que no lo dejen libre para que no siga perjudicando a la ciudadanía”, expresó entre llantos Nayelis Velásquez, quien no da crédito a la tragedia que enlutó a su familia.