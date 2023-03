En audios presentados por la Fiscalía se escucha cómo Braxys Gutiérrez planificaba darle pastillas molidas a su esposo en limonada y avena. También confesó cómo ocultaría el crimen

El 28 de marzo continuará el juicio que se sigue contra Braxis Gutiérrez, acusada de haber matado a su esposo, Luis Guillermo Argüello, dándole altas dosis de fármacos en frescos de avena y limonada, según las pruebas evacuadas por el Ministerio Público.

De acuerdo con información que ha salido a la luz, el peritaje tecnológico permitió que los agentes policiales pudieran recuperar alrededor de 7000 archivos del teléfono celular de Ana Gabriel Mena, ahijada de Don Luis Argüello, quien al parecer era de confianza de la mujer llamada “La Viuda Negra de Nandaime”, porque a ella le contaba cómo dormía su esposo con fármacos.

A pesar de que los audios la incriminan, sin olvidar que también presentaron mensajes de WhatsApp y un video, la actitud de Braxis Gutiérrez era desafiante en el banquillo de los acusados, se bajaban sus mascarillas y sonreía con una dosis de cinismo, cada vez que escuchaba los audios que la Fiscalía presentó.

También extrajeron archivos de una memoria USB que facilitó la familia de la víctima y estos ratificaron que la mujer le daba las pastillas a su esposo sin ningún tipo de receta médica y que el único objetivo que tenía al suministrárselas era matarlo.

Contó en audios cómo se deshacía de pruebas

Los audios que la Fiscalía presentó son bastante incriminatorios, pues la mujer en ellos contaba cuánta dosis iba a incrementar para perjudicar aún más a su marido, mientras que en otro que fue hecho público a través del oficialista Canal 13 aseguraba que se iba a deshacer de los cartones vacíos de las pastillas de Lorazepam, tal como lo había hecho el día, anterior arrojándolos al arroyo.

"Lo siento Gabriela, no tengo otra opción, que se le caiga la cara de vergüenza, pero ojalá que lo ataque ahí, porque imaginate cuando le doy 10 o 12 le hace efecto en 10 horas, pero me imagino que 30 comas Gabriela, eso no anda perdonando. Y seguido me imagino que eso ahí tiene que hacer su cagada ahí, 30 le voy a zampar, habíamos quedado que 30 le voy a zampar. No voy a tener perdón ni voy a tener compasión, 30 le voy a zampar al mediodía, lo siento mucho", decía Braxis en uno de los audios.

Por otro lado, en otro de los recursos también presentados por la Fiscalía, la mujer estaba ideando la explicación que iba a dar si alguien la cuestionaba por la muerte de su esposo.

"Si le pasa algo él tomó whisky y se tomó las pastillas para dormir y unas tramadol que se había tomado, voy a desaparecer los cartones de la Lorazepam, como hice ayer que los tiré en el arroyo. Voy a ver qué hago, algo tengo que hacer para que mis manitos salgan limpias y así como él me tira a matar tengo que hacer lo mismo", señaló, sin aclararse hasta el momento por qué decía que él le tiraba a matar.

“Le voy a dar las Tramadol con otras diez pastillas molidas, pero en una limonada fuerte con bastante hielo, para que no sienta, porque la última vez se la di en avena, parece que sintió algo raro y reclamó”, explicaba la mujer en otro audio extraído por la policía.