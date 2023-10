Un hombre identificado como Joel Porras fue retenido por enardecidos pobladores Andrés Castro en Managua, a quienes haciéndose pasar como supuesto trabajador subcontratado de una empresa supervisora de la distribuidora Disnorte y Dissur, los despojó de grandes cantidades de dinero, a fin de evitar "grandes multas".

Los pobladores denunciaron que Porras, haciendo uso de logotipo y vestimenta de la empresa distribuidora de electricidad, tomaba fotografías a los medidores de las viviendas y luego acusaba a los propietarios de sustraer energía de forma irregular, a quienes les exigía dinero a cambio de evitar excesivas multas.

El hombre fue amarrado a un poste, mientras era reconocido por más pobladores, quienes dijeron que el señalado les despojó de hasta cinco mil córdobas.

Lea: Capturan a supuestos trabajadores de Disnorte que pedían dinero a cambio de no cortar la luz

“Él vino, revisó el medidor, tomó fotos y dijo que yo estaba robando la luz, cosa que es mentira. Luego dijo que yo no tenía conexiones ilegales y me quitó 200 dólares por algo que no era”, afirmó un residente que alegó que fue víctima de fraude por parte del sujeto.

El hombre fue detenido cuando intentaba robar al propietario de una tienda de comestibles alegando que estaba deduciendo energía irregularmente a través del "trabajo" realizado en el medidor.

Para cometer sus delitos, el hombre se hizo pasar por funcionario de la empresa vistiendo jeans, tenis, gorra, sudadera y una chaqueta con el logo de la empresa distribuidora de electricidad había subcontratado.

Al momento que los afectados extrajeron del teléfono móvil del señalado el número de su esposa para llamarla e informarle que iba detenido, esta se limitó a decir que desconocía que su pareja se dedicaba a estafar y que según él le había confiado, se ganaba la vida como albañil.

Lea más: En Nicaragua hay “estafa criminal” con la energía eléctrica, asegura economista

En los últimos meses, en redes sociales han circulado fotografías de un hombre con características similares a la Porras, a quien denunciaron por estafar haciéndose pasar como trabajador de la empresa señalada.