Matan a trabajador de la Empresa Portuaria de Nicaragua en Managua

Equipo de Periodistas

Enero 07, 2024 07:06 PM

Un cadáver en descomposición fue encontrado en un predio baldío en Managua, detrás de un muro aledaño a la Catedral Metropolitana, sector de Plaza el Sol.

Las autoridades sospecharon que se trataba del joven Dereck José Gómez Tijerino, cuyos familiares reportaron como desaparecido desde el pasado jueves 04 de enero.

“Si, es mi hijo, me entregaron el carnet del trabajo y su ropa” confirmó José Léon Gómez López, padre del fallecido, a quien no le permitieron verlo por el avanzado estado de descomposición de su hijo Dereck.

Dereck José cumplió 22 años el pasado 05 de diciembre. Se graduó recientemente como Contador Público y trabajaba desde hace tres años en la Empresa Portuaria Nacional donde laboraba como Contador de Proyecto.

Leer más: Incendio en barrio Altagracia de Managua deja una persona muerta

“El jueves lo llamaron de la empresa para que trabajara un rato. Luego regresó, salió de nuevo y ya no volvió”, relató el padre.

Medios locales y plataformas digitales informaron que el joven habitaba en la localidad Praderas de Sandino y fue visto por última vez en el sector de Plaza España en Managua.

En el aviso describían que el joven salió de su casa vistiendo una camisa azul, jeans azul y zapatillas blancas.

Mientras el mismo jueves 04 de enero, una cámara de seguridad en el centro comercial Metrocentro registró al joven en compañía de un sujeto de apariencia musculosa quien lo acompañaba por los pasillos del centro de compras. La familia no conoce al sujeto.

“Esa persona no era su amigo, no lo conocemos. Imagino que mi hijo hizo una compra en línea como ahora se acostumbra y tal vez son estafadores y tuvo problemas mi hijo con esa persona”, especula el padre quien no sabe cuál es la causa de muerte de su hijo.

“Mi hijo era un chavalo sano, sin vicios, no trasnochaba, iba del trabajo a su casa, era un hijo de hogar, nunca faltó a dormir a casa, nunca tuvimos problemas con él”, comentó Gómez López.