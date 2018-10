28, Enero, 2015 28, Enero, 2015 11:49 a.m. 11:49 a.m.

SE OPONEN AL ENCARCELAMIENTO DE LA JOVEN QUE MATO A SU BEBE

A un eventual Juicio contra la joven que dejo caer a su bebe recién nacida en una letrina, se opone la Red de Mujeres Contra la Violencia. Quienes manifiestan que la joven tiene que ser tratada Psicológicamente y no encarcelada. “Como defensoras de las mujeres, no podemos permitir, que esta joven abusada sexualmente la encarcelen, estamos consiente del delito que cometió, pero ella necesita ayuda.” Dijo Reyna Rodríguez Coordinadora de la Red de Mujeres Contra la violencia. Pero no todos están de acuerdo con las feministas, hay quienes piden que la joven pague por lo que hizo. La jefatura del Distrito tres de la Policía Nacional, aun no ha esclarecido el hecho, lo único que han manifestado es que la joven se encuentra detenida, luego de que ella misma confesara el crimen, segundos después de haber fingido el robo de su niña. Iris Castillo.