MALA CIRUGÍA ESTÉTICA COBRA OTRA VICTIMA

VENEZUELA.Interés, conmoción y no poca polémica ha causado este lunes la noticia de la muerte de Jennifer Andreína Pirela Jurado (20), quien falleció el pasado sábado 21 de febrero tras someterse a una operación estética en la Policlínica Americana, ubicada en El Rosal. El caso vuelve a poner en boga el debate sobre la mala práxis en las cirugías estéticas, los biopolímeros y las clínicas clandestinas, así como de la protección jurídica para estos casos y la prevención que debe tomar quién quiera someterse a ellas. Pirela tenía tan solo ocho meses de haber dado a luz a su primera hija. Quería recuperar el cuerpo que tenía antes del embarazo y eso le costó la vida. Tres médicos están detenidos, uno de ellos de renombre. Acá, a modo de claves, cinco datos del caso. 1. OPERACIÓN FATAL: Yénifer ingresó al quirófano a las 8 am del sábado. Le harían una operación que implicaba liposucción, dermoescultura e implantes mamarios. A las dos horas, el médico le informó al esposo de la muchacha que ya estaba todo listo y en breve sería pasada a la habitación de reposo. Pero a las 11 am el esposo de la paciente observó que se fue la luz en la policlínica. Le preguntó a la secretaria y esta le respondió que esperara al médico para cualquier información. La intervención comenzó a las 8:00 am y estaba programado que duraría dos horas, pero el esposo de Pirela, que estaba fuera del quirófano, observó una falla de luz y le preguntó a la secretaria qué ocurría. Le respondieron que debía esperar al médico y cuando este salió le dijo que Pirela había muerto y que presumía que pudo ser por un paro respiratorio o una embolia. 2. EL CIRUJANO: El médico involucrado en el caso se trata de Kevork Jorge Warbedian (70), venezolano de padres armenios, con reconocido renombre publicitario. En su página web (http://www.drwarbedian.com/), se describe como "pionero del novedoso y revolucionario Sistema de la Liposucción, Técnica de Lipoinyección, Lipoescultura, Percursor del Deliniado Permanente, Aplicación de Colágeno, y de Rayos Láser, Cirugía Plástica Correctiva, Corrección de las cirugías mal realizadas". Asimismo, tiene una cuenta en la red social Twitter (@drwarbedian) donde publica fotografías de sus trabajos. Wardebian fue detenido junto al también médico Jhonny Gualdemar Cañas, así como al anestesiólogo Jorge Eduardo Vivas (49). 3. LA CLÍNICA: Olimar Durán, cuñada de Pirela, señaló que esa clínica está formada por cubículos y que al lado del quirófano hay un letrero que indica que hay terapia intensiva, pero a la hora en que murió la joven allí no había nadie. Describió el área de la clínica como un cuchitril, con un espacio tan estrecho que no cabía la camilla de la morgue y los familiares tuvieron que cargar el cuerpo para bajarlo en el ascensor. Hugo Pirela, padre de la joven, indicó que se trató de una mala praxis y que la clínica no tiene equipos para emergencias. 4. CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL: Fue la suma en bolívares que Pirela pagó por hacerse la fatal operación. "Ella pagó 180.000 Bs. por la operación. Supuestamente el doctor ha operado a varias misses y tenía experiencia, pero cuando entramos sólo estaba él y el anestesiólogo. Eso nos pareció muy extraño" dijo la cuñada de la víctima. 5. POR INTERNET: Los padres de la muchacha comentaron que la muchacha se enteró de la clínica estética a través de una promoción por Internet, donde ofrecían gratis la primera consulta. ULTIMAS NOTICIAS.Venezuela