CAMBISTA LEONÉS PLANIFICÓ ROBO DE MEDIO MILLÓN DE CÓRDOBAS

Según las investigaciones que hizo la Policía de León, se concluyó que el cambista Carlos José Reyes Jácamo, de 30 años, planificó el robo de más de medio millón de córdobas, que había reportado el viernes pasado. Acorde a lo que expresa el comisionado Miguel Carmona, jefe de Auxilio Judicial, se logró identificar que en el cambista existían varias inconsistencias en el proceso investigativo, y lograron determinar que todo lo había planificado el cambista. Según las investigaciones, el día que tuvo lugar el asalto, ningún vecino refería haber visto el asalto. Otra inconsistecia, dice Carmona, “es que el supuesto asalto ocurrió a las 7 y él lo reportó a las 8 de la manaña.” “En la intervención de uno de los teléfonos celulares logramos encontrar una comunicación interna que hablaba de la planificación del autorrobo.El cambista Carlos José Reyes Jácamo pidió disculpas por haberle mentido a sus colegas, a la población y a los policías. “en primer lugar, no hubo tal asalto, fue una vaina que yo mismo inventé por salir de un clavo que me encontraba. Y me entorté mal. Pido disculpa a la población de León. Ya entregué una parte del dinero", dijo. El dinero era de un señor chinandegano Antolin Santeliz. Según las autoridades el cambista será procesado por robo agravado en perjuicio del empresario chinandegano Santeliz, quien le había dado alrededor de 20,000 dólares de los cuales sólo 6700 dólares ha entregado. Por Eddy López Hernández