DELINCUENTES ASESINAN A SUBOFICIAL DE BILWI

La policia nacional investiga la muerte del sub oficial Dinki Santos de la Region Autonoma del Caribe Sur quien fallecio el domingo 17 de abril a las 00.00 horas en el aeropuerto del municipio de Bilwi. Segun datos de relaciones publicas de la policia nacional el official Santos fue interceptado por un grupo de delincuentes, quienes con la finalidad de robarle lo agredieron con objetos contundentes (piedras y bate) que le causaron la muerte por lesiones craneoencefálicas Durante la agresión, el Sub Oficial Dinkin actuando en defensa propia realizó varios disparos, impactando a dos de sus agresores; Moisés Antonio Dávila Osorio, 29 años con antecedentes de alteración al orden público, quien falleció en el lugar y Yasmani Tali Martínez de 20 años lesionado. El resto de agresores de identidad desconocida se dieron a la fuga. Fuente:Relaciones publicas Policia Nacional