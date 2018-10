22, Mayo, 2016 22, Mayo, 2016 4:20 a.m. 4:20 a.m.

20 BAILARINES DE COMPARSA SON HOSPITALIZADOS DE EMERGENCIA EN CHINANDEGA

Miembros de la comparsa “14 de septiembre” de Managua que llegaron el sábado a Chinandega para una presentación cultural, sufrieron temblores, mareos, presión baja y dolor de cabeza, debido a las altas temperaturas que se registran en esa zona del país. Los jóvenes llegaron a dicha ciudad para realizar su show en el barrio La Cruz, como parte de las celebraciones de “San Pascual Bailón” que se desarrollan este fin de semana. Sin embargo, al terminar la jornada, un grupo experimentó síntomas como temblores, mareos, hipotensión (presión excesivamente baja) y dolor de cabeza, por lo que tuvieron que ser llevados al centro de salud “María del Carmen Salmerón”, de la colonia “Roberto González”. De ahí fueron transferidos por el personal médico al Hospital España, a eso de las 10:00 pm. “Estaban deshidratados, inmediatamente fueron canalizados y puestos en observación, mientras ingerían suero oral”, señaló la doctora Cruz Cano Díaz, directora del Silais de Chinandega. Temperaturas de hasta 40 grados se registran en la zona de Chinandega. El exceso de calor ha obligado a la ciudadanía a usar ropa más ligera, sombrillas, gorras y sombreros, así como a bañarse dos veces al día y reducir las salidas a la calle. “El sol es ardiente y no corre el aire, lo cual provoca que muchas personas, sobre todo las que padecen de enfermedades crónicas, estén expuestas a ser afectadas Se les recomienda a la ciudadanía acostumbrar llevar consigo botellas de agua, para reponer los líquidos que se pierden por el sudor”, apuntó Cano Díaz. Walter García, director del Grupo “Chilowaltepetl”, anfitrión de la jornada cultural, dispuso junto con representantes del Ministerio de Educación, que unos 600 estudiantes de diferentes centros de educación de primaria y secundaria de Chinandega, acompañaran a los bailes de Managua y León. “Solamente a unos 20 jóvenes fueron afectados por el sol y el calor. Como no son de aquí las temperaturas les afectaron, pero no se trata de ningún cuadro de intoxicación por comida”, indicó. Fuente:END