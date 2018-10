14, Junio, 2016 14, Junio, 2016 3:07 a.m. 3:07 a.m.

OTRA VÍCTIMA DE LA DELINCUENCIA EN EL MERCADO ORIENTAL

Jimmy Arróliga fue asaltado el pasado sábado mientras visitaba el lugar de compras más grandes de Managua: El mercado Oriental. Las camaras de seguridad de un local captaron cuando fue asaltado y acuchillado por 3 delicuentes que se llevaron su celular. Arróliga asegura que quiso defenderse pero "cuando sintió las tres cuchilladas sentí que iba morir en el momento" expresó. Afortunadamente el ataque de los antisociales no afectó ningún órgano vital del joven, las heridas son superficiales informó a 100% Noticias. Pese a que en el centro de compras hay vigilancia policial y privada, no deja de sorprender el actuar delictivo. Jorge González, presidente de la Asociación de mercados indicó que el problema de la Policía Nacional y el gabinete de seguridad es darle seguimiento a los casos. La víctima informó que puso la denuncia y frente a él presentaron varios rostros para identificar a los agresores, sin embargo reconoce que no les vio la cara durante el ataque. Abigail Castellón, asistente al centro de compras sugirió que debería haber un poquto más de vigilancia.