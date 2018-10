18, Junio, 2016 18, Junio, 2016 5:02 a.m. 5:02 a.m.

PACIENTE FALLECE TRAS REALIZARSE LIPOSUCCIÓN

La joven Lizandra Rodríguez, de 24 años de edad, murió en el hospital Salud Integral, luego de realizarse una cirugía estética. Rodríguez fue operada por el doctor David Páramo, cirujano plástico y reconstructivo, quien le practicó una liposucción. Páramo al terminar la cirugía le dijo a su paciente que todo había salido bien, posteriormente la joven murió por un paro cardíaco, según señala Sandra González, madre de la joven. “Me parece mentira, mi hija hoy entró caminando al hospital donde le realizarían una cirugía menor, y después me dicen que murió”, expresó González. Por su parte el cirujano dijo que lo ocurrido es una desgracia quirúrgica, no una negligencia, mucho menos un asesinato, que él es un hombre de familia, honesto y no toma ni una gota de licor. El dictamen médico legal sobre las causas de la muerte de la joven estarán listos dentro de 8 días, segun informó la Nueva Radio Ya.