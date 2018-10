22, Julio, 2016 22, Julio, 2016 4:03 a.m. 4:03 a.m.

DEMANDAN SACRIFICIO DE PITBULL QUE ATACÓ A UN NIÑO EN DOLORES, CARAZO

Habitantes del barrio 19 de julio, Dolores, Carazo firmaron un documento para sacrificar a una perra de raza pitbull que ataco a un niño de siete años cuando la dueña del animal le despachaba un hielo. Berling Sandino, tía del menor aseguró que el niño está teniendo complicaciones de salud, “está perdiendo la voz y la vista” dijo, tras detallar que le realizarán exámenes en la cabeza y el cuerpo mientras permanece internado en un hospital de Carazo. Según Sandino, citando los relatos de los testigos del ataque “le tiraron piedras, palos” y el animal no se controlaba, hasta que un muchacho lo agarró del cuello “sino, no hubiese quedado ni para cuentos” dijo. Familiares del menor aseguran que la dueña del animal no asumió la responsabilidad, por lo que demandan sacrificar la perra pitbull. El hecho ocurrió el pasado domingo en horas de la tarde.