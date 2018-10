25, Julio, 2016 25, Julio, 2016 1:40 a.m. 1:40 a.m.

BÚSQUEDA DEl CUERPO DEL COLOMBIANO EN SALINAS GRANDES AÚN SIN ÉXITO

None

La Cruz Roja en conjunto de la Fuerza Naval trabajan desde este domingo para recuperar el cuerpo de Luis Fernando Orozco de 43 años, quién presuntamente se ahogó al intentar rescatar a su hijo de once años, Miguel Ángel Orozco Muñoz. Pese a que no se explican cómo ocurrió la tragedia que inicialmente eran vacaciones familiares, El encargado de proyectos de Hostal Los March, Diego March asegura que él rescató con vida a cuatro personas: Miguel Ángel Orozco Muñoz, de 11 años; José Williams, de 42 años; su hijo José Williams, de 14 años; y Ana Consuelo de Orozco, esposa del presunto ahogado. March, manifestó que no se explica cómo ocurrió la tragedia, sin embargo accionó rápido para hacer lo que pudo. Fuente y foto: El 19 Digital.